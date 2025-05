Hotel in Sóller verbindet Tradition und Design

Puerto de Sóller im Nordwesten Mallorcas gilt als ein Ziel für Reisende, die einen ruhigeren und landschaftlich geprägten Aufenthalt auf der Insel suchen. In unmittelbarer Nähe zum Tramuntana-Gebirge und direkt an der Bucht gelegen, hat sich der Ort seinen kleinstädtischen Charakter weitgehend bewahrt. Ein Beispiel für die touristische Entwicklung in dieser Region ist das Hotel Espléndido – ein traditionsreiches Haus, das modernen Komfort mit historischem Ambiente verbindet.

Historischer Ort mit touristischer Infrastruktur

Der Ort Puerto de Sóller bietet Besuchern neben seiner landschaftlichen Lage eine überschaubare Auswahl an Restaurants, Cafés und Geschäften. Besonders bekannt ist die historische Straßenbahn, die regelmäßig zwischen Sóller und dem Hafen verkehrt und heute sowohl von Einheimischen als auch von Touristen genutzt wird. Die maritime Infrastruktur mit Hafen und Strandpromenade unterstützt den sanften Tourismusansatz der Region. Das Hotel Espléndido wurde in den letzten Jahren umfangreich renoviert. Dabei wurde ein gestalterischer Ansatz verfolgt, der skandinavische Designelemente mit mediterranen Materialien kombiniert. Das Haus bietet verschiedene Zimmerkategorien, mehrere Gemeinschaftsbereiche sowie einen Spa- und Poolbereich. Die erhöhte Lage ermöglicht einen Blick über die Bucht von Sóller.

Angebote für Erholung und Aktivitäten

Das Hotel richtet sich an Erholungssuchende, die Wert auf zurückhaltendes Design und eine ruhige Umgebung legen. Der Außenbereich mit Garten, Pool und Zugang zum Strand ist für Gäste zugänglich. Zusätzlich werden gastronomische Angebote mit mediterranem Schwerpunkt bereitgestellt. Eine Kombination aus regionaler und internationaler Küche steht dabei im Mittelpunkt. Durch die Lage am Fuße des Tramuntana-Gebirges ist das Hotel jedoch auch ein Ausgangspunkt für verschiedene Freizeitaktivitäten. Wandern, Radfahren und Wassersport gehören zum touristischen Angebot in der Umgebung. Auch Ausflüge in nahegelegene Orte wie Sóller oder Palma sind aufgrund der Verkehrsanbindung gut realisierbar.

(PA/red)