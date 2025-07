Golserhof: Entspannte Tage im Meraner Land

Ein Ort, der nach Sommer schmeckt – auch wenn die Tage kürzer werden. Oberhalb von Meran, im charmanten Ort Dorf Tirol, liegt das Hotel Golserhof eingebettet zwischen Apfelhainen, Weinbergen und aussichtsreichen Wanderwegen. Die Region rund um die Südtiroler Kurstadt bietet zu jeder Jahreszeit ein mildes Klima – doch der Spätsommer und Frühherbst sind ein Geheimtipp: glasklare Luft, sonnendurchflutete Nachmittage und das weiche Licht über dem Etschtal schaffen ideale Bedingungen für genussvolle Erholung.

Entspannung mit Aussicht

Herzstück des kleinen, persönlich geführten Vier-Sterne-Superior-Hotels ist der beheizte Panoramapool, der hoch über dem Tal liegt und freie Sicht auf die umliegende Bergwelt eröffnet. Sonnenliegen, Rückzugsnischen und Himmelbetten schaffen eine private Atmosphäre, in der Ruhe ganz selbstverständlich wird. Wer lieber in Innenräumen entspannt, findet im eleganten Spa wohltuende Treatments, Saunen und ein kleines Hallenbad – alles auf Entspannung ausgerichtet, alles mit Liebe zum Detail gestaltet.

Die Gastgeber Hiltrud Gufler und Patrick Mair führen den Golserhof mit viel Hingabe. Nur 30 Zimmer umfasst das Boutiquehotel, was für eine familiäre Atmosphäre und aufmerksamen Service sorgt – eine Haltung, die nicht nur von den Gästen geschätzt wird, sondern auch von Gault & Millau, die das Paar einst zu „Hoteliers des Jahres“ kürten.

Genuss für Körper und Seele

Kulinarisch setzt der Golserhof auf die Verbindung von alpiner Raffinesse und mediterraner Leichtigkeit. Die Küche präsentiert täglich ein 5-Gänge-Feinschmeckermenü mit frischen, vitalen Zutaten. Dazu gesellen sich Weine aus dem hauseigenen Keller, die auf der weitläufigen Sonnenterrasse – geöffnet bis weit in den Herbst hinein – besonders gut zur Geltung kommen. Wenn abends die Temperaturen sinken, sorgt das stilvoll eingerichtete Restaurant für ein behagliches Genusserlebnis mit feiner Atmosphäre.

Aktiv im goldenen Licht

Wer sich in der Natur bewegen möchte, findet im Meraner Land zahllose Möglichkeiten: Der Golserhof organisiert geführte Wanderungen, bietet Tourenvorschläge für Radfahrer und gibt Tipps für Ausflüge in die umliegende Bergwelt. Direkt vom Hotel aus führen Wege durch Kastanienhaine und Weinberge, vorbei an Aussichtspunkten und historischen Burgen. Für Golfer hält das Haus besondere Kooperationen mit nahegelegenen Plätzen bereit – ebenfalls mit Panoramablick inklusive.

Rückzugsort mit Herz

Der Golserhof ist mehr als ein Hotel – er ist ein liebevoll gestalteter Rückzugsort mit südlichem Flair, alpinem Charakter und viel Sinn für Genuss. Nachhaltigkeit, Gastfreundschaft und Sinnlichkeit bestimmen das Konzept, das nicht nur in der Küche oder im Wellnessbereich sichtbar wird, sondern in jedem Detail spürbar bleibt.

(PA/red)