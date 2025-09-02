Hotel du Lac in Tunis steht vor Abriss

Mit seiner markanten Silhouette – einem Baukörper, der wie eine umgedrehte Pyramide aussieht – prägt das Hotel du Lac seit Jahrzehnten das Stadtbild von Tunis. Errichtet in den frühen 1970er-Jahren vom italienischen Architekten Raffaele Contigiani, gilt das Gebäude als eines der bedeutendsten Beispiele des Brutalismus im arabischen Raum. Für viele ist es ein Symbol der Modernität und des architektonischen Aufbruchs in einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Umbrüche.

Eigentümer mit Abrissplänen

Seit rund 20 Jahren ist das Hotel geschlossen. Im Jahr 2010 übernahm der libysche Staatsfonds LAFICO (Libyan African Investment Company) die Immobilie. Bereits 2013 gab es erste Hinweise darauf, dass der Fonds das Gebäude abreißen und durch ein neues Hotel- und Geschäftszentrum ersetzen möchte. Inzwischen, so berichten verschiedene Medien, liegen alle erforderlichen Genehmigungen für den Abriss vor. Die genauen Pläne für die Neubebauung des Grundstücks sind bislang nicht öffentlich gemacht worden. Klar ist jedoch: Die bestehenden Visionen sehen einen modernen Hotel- und Geschäftskomplex vor, der internationalen Standards genügen soll. Kritiker befürchten, dass das architektonische Erbe dabei endgültig verloren gehen könnte.

Öffentlicher Widerstand wächst

Der drohende Abriss hat eine Welle des Protests ausgelöst. In Tunis wurden innerhalb weniger Tage mehrere tausend Unterschriften für den Erhalt des Gebäudes gesammelt. Aktivisten fordern, das Hotel du Lac unter Denkmalschutz zu stellen und einer neuen Nutzung zuzuführen, statt es abzureißen. Für den September sind weitere Protestaktionen angekündigt. Auch aus Fachkreisen kommt deutliche Kritik. Der geplante Abriss sei ein schwerwiegender Verlust – nicht nur für die Stadt, sondern auch für das internationale Kulturerbe.

Wahrzeichen mit Filmgeschichte

Das Hotel du Lac genießt über die Grenzen Tunesiens hinaus Kultstatus – nicht zuletzt wegen seiner futuristischen Erscheinung. Immer wieder wird behauptet, der Bau habe als Inspiration für das Hauptquartier des „Imperiums“ in den Star-Wars-Filmen gedient. Auch wenn dies offiziell nie bestätigt wurde, trägt der Vergleich zur internationalen Bekanntheit des Gebäudes bei.

Zukunft bleibt ungewiss

Obwohl alle rechtlichen Voraussetzungen für den Abriss gegeben sind, bleibt die Zukunft des Hotel du Lac vorerst offen. Der zunehmende öffentliche Druck könnte den Prozess verzögern oder sogar stoppen. Fest steht: Der Umgang mit diesem Bauwerk steht exemplarisch für den Spannungsbogen zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Wunsch nach Erhalt kultureller Identität.

