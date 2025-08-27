Hotel “Die Post” in Sulden erstrahlt neu

Mit einem umfassenden Re-Start meldet sich das Hotel Die Post in Sulden zurück. Zwei Jahre Planung und zwölf Monate Bauzeit haben das 4-Sterne-Superior-Haus in ein modernes Refugium verwandelt, ohne die historische Substanz zu verlieren. Ab Mitte Dezember 2025 öffnet das neu gestaltete Hotel seine Türen – pünktlich zum Start in die Wintersaison im hochalpinen Südtiroler Bergdorf.

Neues Design mit Blick auf den König Ortler

20 neue Zimmer und Suiten, eine neugestaltete Rezeption, Restaurant, Wellnessbereiche und Gartenanlagen prägen den Umbau. Architektonisch setzt das Haus auf eine Mischung aus Naturmaterialien, Glasflächen und warmen Holzstrukturen. Private Whirlpools und Saunen auf den Balkonen der Suiten bieten Gästen ungestörte Rückzugsmöglichkeiten – stets mit Panoramablick auf den Ortler, Südtirols höchsten Gipfel. Gastgeber sind die Hoteliers Andreas und Verena Wallnöfer, die den Umbau als mutige Investition in die Zukunft ihres Hauses verstehen.

Ortles Spa³ auf 4.200 Quadratmetern

Ein Herzstück des Hauses ist das neue Ortles Spa³. Auf 4.200 m² entstanden Saunalandschaften, Ruhebereiche sowie Indoor- und Outdoorpools. Ein Naturbadeteich mit Liegeinseln ergänzt die Anlage. Während Erwachsene im Adults-Only-Bereich entspannen, bietet ein eigenes Family.SPA Kindern Platz zum Spielen. Dazu kommen Bistro, Kinderclub und Gamingroom. Für Anwendungen setzt das Haus auf regionale Produkte und Naturkosmetik.

Genuss mit Südtiroler Handschrift

Kulinarisch spannt das Hotel den Bogen von der regionalen Küche bis zur feinen Gourmetlinie. Vom Südtiroler Frühstück über leichte Buffets bis zu mehrgängigen Abendmenüs genießen Gäste einen Mix aus Bodenständigkeit und Raffinesse. Bibliothek, Bar und Panoramaterrasse bieten zusätzliche Orte zum Verweilen.

Sulden: Schneesicher bis Mai

Das Bergdorf Sulden am Stilfserjoch liegt auf fast 1.900 Metern Seehöhe und gilt als eines der schneesichersten Skigebiete Südtirols. 44 Pistenkilometer, lange Abfahrten und eine eindrucksvolle Gletscherkulisse machen die Region attraktiv für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen. Auch Extrembergsteiger Reinhold Messner hat Sulden als Heimat eines seiner Museen gewählt.

Infos:

4-Sterne-Superior Hotel DIE POST am Ortler

Familie Verena und Andreas Wallnöfer

Hauptstraße 22

I-39029 Sulden am Ortler, Südtirol

