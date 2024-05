Hotel Antonius in Kaprun wird zu Soulsisters‘ Hotel

Aus dem ehemaligen Elternbetrieb Hotel Antonius in Kaprun entsteht das Soulsisters‘ Hotel. Weitergeführt wird es in dritter Familiengeneration von den Geschäftsführerinnen Jessica Leitner-Reitzer (30) und Jennifer Franic-Reitzer (28). Das Schwestern-Duo möchte eine moderne Interpretation alpiner Gastfreundschaft umsetzen. Das im Zentrum von Kaprun gelegene 4-Sterne-Superior-Style-Hotel liegt am hauseigenen Naturteich und verfügt über „Feel-Good-Areas“ sowie 56 Zimmer.

Das À-la-carte-Restaurant Soulsisters’ Kitchen vereint traditionelle Küche mit exotischen Superfoods und internationalen Einflüssen. Unter der Leitung des 24-jährigen Küchenchefs, Jakub Radina, soll hier das Haubenrestaurant „Why Not – Gourmetfood Darling?”mit sechs Tischen entstehen.

