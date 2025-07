Hirter Braukunst feiert 755-Jahre-Jubiläum

Mit einem Fest für Mitarbeiter, Partner und Gäste aus Politik und Wirtschaft feierte die Privatbrauerei Hirt am 11. Juli ihr 755-jähriges Bestehen. Doch das Jubiläum blieb nicht bloß nostalgischer Rückblick – die Brauerei nutzte den Anlass für sichtbare Weichenstellungen in die Zukunft: Mit der Einweihung einer neuen Flaschenabfüllanlage und der Präsentation des überarbeiteten Markenauftritts begann für Hirt eine neue Etappe.

Feier mit Fassanstich und Zukunftsbekenntnis

Auf dem Werksgelände herrschte Feststimmung, als das traditionelle Band zur Inbetriebnahme der neuen Anlage durchschnitten wurde. Eigentümer und Geschäftsführer Niki Riegler betonte in seiner Ansprache die strategische Bedeutung der Neuerungen: „Diese Meilensteine markieren den Aufbruch in eine neue Ära – getragen von unserem Bekenntnis zu erstklassiger Qualität, zur Region und zur Zeit, die wir uns für unser Bier nehmen.“

Bereits im Vorjahr hatte Hirt eine der nachhaltigsten Lager- und Logistikhallen Österreichs eröffnet. Nun wurde ein weiterer Teil des 22-Millionen-Euro-Investitionspakets sichtbar: Die hochmoderne Flaschenwasch-, Abfüll- und Verpackungsanlage ist auf eine Leistung von bis zu 30.000 Flaschen pro Stunde ausgelegt. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch um zehn Prozent, der Wasserverbrauch um zwanzig Prozent gesenkt – ein deutliches Zeichen in Richtung Ressourcenschonung.

Braumeister und Co-Geschäftsführer Raimund Linzer formulierte es so: „Mit der neuen Anlage verbinden wir modernste Technik mit unserem Anspruch an höchste Qualität. Damit investieren wir gezielt in die Zukunft der Brauerei.“

Ein Markenrelaunch mit Tiefgang

Ein weiterer zentraler Programmpunkt des Tages war die Vorstellung des neuen Markenauftritts. Über eineinhalb Jahre hatte das Hirter Team an der strategischen Neuausrichtung gearbeitet. Herausgekommen ist ein optisch wie inhaltlich überarbeitetes Markenbild, das auf zeitgemäßen Genuss, klare Werte und kompromisslose Qualität setzt.

„Mit dem neuen Markenauftritt schaffen wir eine starke Verbindung zwischen unserer Tradition und den Erwartungen der Gegenwart und Zukunft“, sagte Marlies Heinricher-Woltran, verantwortlich für Marketing und Nachhaltigkeit.

Parallel dazu wurde auch das bestehende Limonadensortiment unter dem neuen Markennamen „Hirter Crush“ neu positioniert – in frischem Design und mit dem Versprechen prickelnder Erfrischung.

Aktionen und Einladung ans Publikum

Wer am 11. Juli nicht vor Ort war, kann das Jubiläum noch bis Sonntag, 13. Juli, in der Hirter Bierathek mitfeiern: Dort gibt es alle Hirter Biersorten im 12er-Träger zum Aktionspreis von 12,70 Euro – solange der Vorrat reicht. Ab 28. Juli startet zudem eine landesweite 360°-Kampagne zur Einführung des neuen Markenauftritts.

Über Hirt

Die Privatbrauerei Hirt wurde 1270 erstmals urkundlich erwähnt und zählt zu den ältesten Brauereien Österreichs. Als einzige mittelständische Privatbrauerei Kärntens ist sie seit 1846 in Familienbesitz und wird heute von Nikolaus Riegler und Klaus Möller in fünfter und sechster Generation geführt. Die Brauerei steht für entschleunigtes Brauhandwerk, regionale Verbundenheit und Qualität mit Auszeichnung – unter anderem durch das Slow Brewing-Gütesiegel.

(PA/red)