Hilton eröffnet neues Hotel im Zentrum von Turin

Die Hotelgruppe Hilton hat in der norditalienischen Stadt Turin ein neues Haus ihrer Flaggschiffmarke eröffnet. Das Hilton Turin Centre liegt im historischen Zentrum der piemontesischen Hauptstadt und richtet sich sowohl an Geschäfts- als auch an Urlaubsreisende.

Zentrale Lage

Dank seiner zentralen Lage sind zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Stadt fußläufig erreichbar. Dazu zählen unter anderem die Piazza Castello, das renommierte Ägyptische Museum, die Piazza San Carlo und die Mole Antonelliana, die das Nationale Filmmuseum beherbergt. In unmittelbarer Nähe finden sich außerdem Cafés, Geschäfte und kulturelle Einrichtungen.

Architektur mit Geschichte

Das Hotel befindet sich in einem Gebäude aus dem Jahr 1953, das vom Architekten Emilio Decker im Stil des Rationalismus entworfen wurde. Charakteristisch für diese Architektur sind klare Linien, Funktionalität und moderne Bautechniken. Die Innengestaltung verbindet klassische Materialien wie Marmor und Stein mit einem minimalistischen, eleganten Design, das sich an der barocken wie modernen Architektur Turins orientiert. Das Hilton Turin Centre verfügt über 175 Gästezimmer, darunter 36 Suiten. Die Präsidentensuite bietet neben einem privaten Balkon mit Blick über die Stadt auch ein türkisches Bad, eine Hydromassage-Badewanne sowie eine voll ausgestattete Küche. Der separate Wohnbereich kann unter anderem für private Meetings genutzt werden.

Kulinarik und Rückzugsorte

Im hoteleigenen Restaurant MALÌA steht die piemontesische Küche mit asiatischen Einflüssen im Mittelpunkt. Die Speisekarte wurde von Küchenchef Luca Gubelli entworfen, der auf über 30 Jahre Erfahrung in der gehobenen Gastronomie zurückblickt. Zu seinen Gerichten zählen unter anderem wilder Brokkoli mit Tamarinde und grünem Curry sowie Maccheroncini mit Perlhuhnragout, Tamari, Limette und Koriander. Die mit Marmor gestaltete Bar Alchemy serviert lokale und internationale Getränke. Ergänzt wird das Angebot durch den Gartenbereich Dehor, der zum Verweilen im Freien einlädt. Für Erholung sorgt der Wellnessbereich mit Innenpool, Fitnesscenter und einem modernen Spa, das verschiedene Behandlungen zur Entspannung von Körper und Geist anbietet.

Veranstaltungen und Konferenzen

Mit elf Tagungsräumen und zwei Foyers bietet das Hotel Platz für geschäftliche wie private Veranstaltungen. Ausgestattet mit moderner Technik und individuellen Gastronomieangeboten eignet sich das Haus für Meetings, Schulungen, Hochzeiten und andere Events. Das Hilton Turin Centre liegt rund 30 Autominuten vom Flughafen Turin-Caselle und fünf Minuten vom Bahnhof Porta Nuova entfernt. Von dort bestehen direkte Verbindungen in italienische Metropolen wie Mailand, Florenz, Neapel und Rom.

(PA/red)