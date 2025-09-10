Herzklopfen im Quelle Nature Spa Resort

Wenn die Dolomiten ihr goldenes Kleid anlegen, verwandelt sich das Hotel Quelle Nature Spa Resort in einen romantischen Ort für Kuschelmomente mit diskretem Verwöhnprogramm: Infinity Pool unter Sternen, Champagner im Kerzenschein, private Saunagänge mit Gipfelblick – allesamt Zutaten, die alten Verbindungen neue Kraft geben und neuen Paaren Glücksgefühle schenken.

Zeitlose Liebe im Spa

Im Timeless Sky Spa gerät der Alltag in weite Ferne. Hier glitzert das Wasser im Kerzenschein, während die Berge im Mondlicht thronen – eine Kulisse, die beinahe zu perfekt wirkt, um wahr zu sein. Zwei Stunden lang gehört der Rooftop-Bereich ganz allein den Verliebten: Saunahitze, leise Musik, ein Glas Sekt – und schon verwandelt sich der Abend in ein Kapitel, das nach Fortsetzung verlangt.

Auch im Zimmer darf die Fantasie Regie führen. Mit Duftkerzen, warmem Bad und Pralinen inszeniert der Roomservice eine Szenerie, in der sich alles um Nähe dreht. Das „Romeo & Julia“-Treatment verspricht nicht weniger als ein modernes Märchen: Peeling, Aromaöle, Klangschalen und eine Massage, die jedes Kapitel mit einem glücklichen Ende beschließt.

Wer hinaus in die Natur geht, kann mit einem Picknickkorb verborgene Plätze der Bergwelt erkunden. Ob auf der Decke im Gras oder auf einem Felsen mit Weitblick – hier trägt selbst der Wind eine Prise Romantik herbei. Und sollte kein Partner bei der Hand sein, bleibt immer noch die Fantasie – eine Romanze kann hier zum nützlichen Begleiter werden.

Kulinarisches Finale

Wenn abends die Sonne hinter den Gipfeln verschwindet, folgt der Schlussakt: Die Gourmetküche serviert Menüs wie aus einem Liebesroman, der Sommelier zelebriert das Sabrage, und in der Sky Loft & Spa Suite sorgt das knisternde Romantic Fire für den passenden Epilog. Zusammen geht es dann aufs Zimmer, wo einer köstlichen Nachtruhe nichts mehr im Weg steht.

Im Hotel Quelle Nature Spa Resort (5 Sterne) im Südtiroler Gsiesertal werden romantische Auszeiten mit viel Liebe zum Detail inszeniert. Zwischen majestätischen Berggipfeln und klarer Herbstluft verschmelzen alpine Natur, luxuriöse Wellness und feine Kulinarik zu unvergesslichen Momenten.

Infos: www.hotel-quelle.com

(PA/red)