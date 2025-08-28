Herbstlicher Rückzug im Tratterhof

Mit dem beginnenden Herbst verändert sich nicht nur die Landschaft rund um Meransen in Südtirol – auch der Tratterhof Mountain Sky Hotel auf 1.500 Metern Höhe bietet zur goldenen Jahreszeit eine besondere Mischung aus Aktivität, Rückzug und Wellness. Abseits vom Trubel können Gäste hier die stilleren Seiten des Jahres erleben – umgeben von den Dolomiten, einem UNESCO-Weltnaturerbe.

Tratterhof zeigt sich modernisiert

Seit Juli 2025 präsentiert sich das Hotel in neuem Erscheinungsbild. Neben einem erweiterten Eingangsbereich mit großzügigem Atrium und neuen Aufenthaltsbereichen wurden auch die Suiten grundlegend modernisiert. Diese reichen von kleineren Rückzugsorten bis hin zu weitläufigen Familiensuiten mit privaten Saunen, Pools oder Whirlpools. Ziel der Umgestaltung war eine Verbindung von zeitgemäßem Komfort mit der alpinen Umgebung. Neu hinzugekommen sind außerdem eine Weinlounge, ein vergrößertes Family Spa mit eigener Sauna und eine erweiterte Beauty Farm. Diese wurde so konzipiert, dass sie sowohl Erholungsuchenden als auch Wellnessinteressierten maßgeschneiderte Angebote bietet.

Monte Silva Mountain Spa

Das hauseigene Spa zählt mit seinen 4.000 Quadratmetern Fläche zu den größeren Wellnessbereichen der Region. Besonders im Herbst, wenn es im Tal kühler wird, ist der Kontrast zur warmen Saunalandschaft oder den beheizten Außenpools spürbar. Neben klassischen Wellnessangeboten umfasst das Programm auch Bewegungseinheiten wie Yoga, Qigong und Pilates sowie Mentalcoaching. Ein weiterer Fokus liegt auf der Verbindung von Natur und Pflege: In der Beauty Farm kommen Produkte der hauseigenen Linie „Monte Silva Cura“ zum Einsatz, die pflanzliche Inhaltsstoffe mit aktuellen Erkenntnissen aus der Hautpflege kombinieren.

Wandern vor herbstlicher Kulisse

Das milde Herbstwetter lädt zu Wanderungen und sportlichen Aktivitäten direkt ab dem Hotel ein. Gäste haben Zugang zu zahlreichen Wanderrouten mit Blick auf die Dolomitengipfel, zu Almen und Bergseen. Bis 7. November 2025 ist die Nutzung der umliegenden Bergbahnen für Gäste kostenlos. Zum Wochenprogramm zählen unter anderem geführte Touren, Alpakawanderungen, Wanderstammtische sowie Atemübungen im Freien. Die Kombination aus Bewegung, Natur und Höhenluft soll Erholung fördern und gleichzeitig neue Energie geben.

Thematische Retreats

Im November stehen am Tratterhof mehrere Themenwochen auf dem Programm, die das reguläre Angebot ergänzen. Dabei liegt der Fokus auf Achtsamkeit, Bewegung und Kulinarik. Geplant sind unter anderem Retreats mit Yoga und Stretching, die Raum für Erholung und persönliche Weiterentwicklung bieten. Zwei Kulinarikwochen setzen unterschiedliche Akzente: Die „Mountain Sky Thai and Sushi Week“ (9.–16. November) bringt asiatische Einflüsse in die Südtiroler Küche, während bei der „Mountain Sky Tuscani Week“ (16.–23. November) mediterrane Spezialitäten im Mittelpunkt stehen. Den Abschluss bildet die „Mountain Sky Sauna Week“ (23.–30. November), die Gästen unterschiedliche Aufgussrituale und Entspannungstechniken näherbringt.

