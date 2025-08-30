Herbst inmitten der Weinberge im Meraner Land

Mit dem Herbst verändert sich die Landschaft rund um Meran: Die Wälder leuchten in warmen Farben, die Luft ist klar, und die mediterrane Sonne zeigt sich noch kraftvoll. Eingebettet zwischen Weinreben und Apfelhainen liegt der Golserhof, ein Hotel mit 4-Sterne-Superior-Komfort, das alpine Gastfreundschaft mit modernem Ambiente verbindet.

Ruhe inmitten der Weinberge

Das Hotel bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Herbst zu genießen. Auf Terrassen, im Rooftop-Bereich oder auf den Balkonen der Zimmer laden Sonnenstunden zum Verweilen ein. Der beheizte Panoramapool erlaubt Ausblicke ins Etschtal, während das Spa mit vielfältigen Anwendungen zur Entspannung beiträgt. Auch der Indoorpool sowie verschiedene Rückzugsbereiche wie Himmelbetten bieten Erholung abseits des Alltags.

Aktiv unterwegs

Die Umgebung rund um Meran eignet sich gut für Bewegung in der Natur. Geführte Wanderungen und Radtouren auf gut ausgebauten Wegen sind im Herbst besonders beliebt. Zudem profitieren Golfer von speziellen Angeboten im Zusammenhang mit dem Hotel.

Persönliche Gastlichkeit

Das Haus wird von Hiltrud Gufler und Patrick Mair geführt, die gemeinsam mit ihrem Team Wert auf individuelle Betreuung legen. Mit nur 30 Zimmern bleibt Raum für persönliche Aufmerksamkeit und sorgfältige Details. Für dieses Engagement wurden die Gastgeber bereits von Gault & Millau als „Hoteliers des Jahres“ ausgezeichnet.

Zwischen Genuss und Vitalität

Ein wesentlicher Bestandteil des Aufenthalts ist die Küche des Golserhofs. Frische und nährstoffreiche Zutaten aus der Region werden zu ausgewogenen Menüs kombiniert, die Genuss und Wohlbefinden verbinden. Bis in den November hinein lädt die Sonnenterrasse zum Essen und Verweilen ein, begleitet von Weinen aus dem hauseigenen Keller. Innen sorgt das stilvolle Restaurant mit seinem warmen Ambiente für gemütliche Stunden.

Besondere Momente

Der Golserhof positioniert sich als Rückzugsort für Gäste, die Wert auf Nachhaltigkeit, authentische Gastfreundschaft und besondere Genussmomente legen. Gerade in der farbenprächtigen Herbstzeit bietet das Hotel einen Rahmen, um Ruhe und Natur bewusst zu erleben.

(PA/red)