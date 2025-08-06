Herbst-Glamping mit Komfortfaktor in Bayern

Wer im Herbst die Ruhe der Natur sucht, findet im Vital Camp Bayerbach eine gelungene Mischung aus Campinggefühl und Hotelkomfort. Das vielfach ausgezeichnete Resort in Niederbayern lockt aktive Genießer wie Wanderer und Radfahrer ebenso wie Erholungssuchende.

Natur und Aktivurlaub

Zwischen buntem Herbstlaub und sanften Hügellandschaften verläuft ein weit verzweigtes Netz an Rad- und Wanderwegen. Nach einem aktiven Tag geht es ins Thermalhallenbad oder in die großzügige Saunawelt mit Außensauna und Panoramablick. Für Gäste, die das gewisse Extra schätzen, stehen exklusive Chalets, Appartements und Ferienhäuser bereit – mit viel Privatsphäre und Wohnluxus.

Wellness inklusive

Die Nutzung der Wellnesslandschaft sowie das Sport- und Vitalprogramm sind im Übernachtungspreis inbegriffen. Kinder erwartet in den bayerischen Herbstferien ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Natur und Bewegung, während die Erwachsenen entspannen können.

Mit besten Bewertungen unter Europas Campingplätzen und ganzjähriger Öffnung ist das Vital Camp Bayerbach ein idealer Ort, um den goldenen Herbst und den Übergang in den Winter in vollen Zügen zu genießen.

Infos: www.vitalcamping-bayerbach.de

(PA/red)