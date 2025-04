Herbert Bauer zapft bei Stiegl an

Die Stieglbrauerei zu Salzburg beginnt Anfang April mit Herbert Bauer als Geschäftsführer für Marketing, Vertrieb, Logistik und HR ein neues Kapitel.

Erfahrung in der Getränkebranche

Bauer, der auf eine lange Karriere im Management von FMCG-Unternehmen (Fast Moving Consumer Goods) zurückblicken kann, wird künftig die Verantwortung für das gesamte Brauerei- und Getränkegeschäft von Stiegl tragen. Zudem wird er die Rolle des Sprechers der Geschäftsführung übernehmen. Der 54-jährige Niederösterreicher bringt außer einem Wirtschaftsstudium mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mit, weitgehend in der Getränkebranche. Zuletzt war er General Manager von Coca-Cola HBC Österreich. Dort begann Bauer 2017 als Verkaufsleiter des Unternehmens, bevor er 2020 zum General Manager ernannt wurde. Zuvor sammelte er langjährige Erfahrungen in der Führung von Familienunternehmen, unter anderem bei Henkel AG.

Ergänzung für dreiköpfiges Team

Bauer ergänzt neben Erwin Huber (Finanzen) und Christian Pöpperl (Brauerei) ab sofort die Dreier-Geschäftsführung von Stiegl. Er tritt die Nachfolge von Dieter Moser an, der die Eigentümerfamilie Kiener künftig als Geschäftsführer von Wildshut bei der Weiterentwicklung des Bier-Guts Wildshut unterstützen wird. Bauer wird als Nachfolger schon mit lobenden Worten von Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener empfangen: „Mit Herbert Bauer haben wir eine ebenso erfahrene wie engagierte Führungspersönlichkeit rekrutiert. Er kennt die Herausforderungen der Getränkebranche, versteht Familienunternehmen und vertritt unsere Werte, hat Gastro-Kompetenz und wird uns weiter zukunftsfit machen.” Bauer soll somit eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung von Stiegl übernehmen und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens auch künftig vorantreiben. Die Zusammenarbeit mit den beiden weiteren Geschäftsführern hat zum Ziel, das Unternehmen in den kommenden Jahren auf Kurs zu halten und innovativ sowie nachhaltig zu agieren.

(PA/red)