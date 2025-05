Hell’s Kitchen eröffnet erstmals in Europa

Ab 9. Juni 2025 lodern auf Ibiza erstmals die Flammen von Hell’s Kitchen. Die ikonische Restaurantmarke von Starkoch Gordon Ramsay feiert ihre Europa-Premiere – im frisch eröffneten The Unexpected Ibiza Hotel, ehemals The Ushuaïa Tower. Damit holen die Palladium Hotel Group und Gordon Ramsay Restaurants ein weltweit bekanntes Gastronomiekonzept erstmals auf den Kontinent – geradewegs ins Herz der Playa d’en Bossa.

Hochtemperierte Luxusgastronomie

Das neue Hell’s Kitchen Ibiza kombiniert Ramsays kulinarische Handschrift mit der Energie der Insel. Auf der Speisekarte: Signature-Dishes wie Beef Wellington, Sticky Toffee Pudding oder Jakobsmuscheln, ergänzt durch neue Kreationen mit spanischer Note – etwa Hellfire Gambas, ganze gegrillte Lubina oder baskischer Käsekuchen.

„Ibiza ist das perfekte Umfeld für dieses einzigartige Hell’s Kitchen-Erlebnis“, sagt Gordon Ramsay. „Ich freue mich, den Gästen ein neues kulinarisches Niveau zu bieten – mit exzellentem Essen, Cocktails und jener unverwechselbaren Atmosphäre, die Hell’s Kitchen weltweit so beliebt gemacht hat.“

Neuer Hotspot im The Unexpected Ibiza Hotel

Das neu gebrandete Hotel ist Teil der Luxuskette Palladium Hotel Group und wurde im Zuge der Neupositionierung grundlegend umgestaltet. Es beherbergt künftig sechs Bars und Restaurants und soll als gastronomisches Flaggschiff des Unternehmens dienen. „Der Start von Hell’s Kitchen ist ein bedeutender Moment für unsere Marke“, erklärt Ana Morillo, Managing Director bei Palladium. „Das Restaurant wird den Geist der Insel und unserer High-Energy-Philosophie perfekt widerspiegeln.“

Ein Platz auf der VIP-Liste zur Eröffnung? Leider nein. Und wer in den nächsten Wochen einen Tisch im Hell’s Kitchen ergattern will, braucht vor allem Glück – oder Geduld – oder gute Connections. Die Preise starten bei rund 120 Euro pro Person für ein Abendmenü mit Signature-Dishes – Cocktails und Showeinlage nicht eingerechnet. Aber wie heißt es so schön: Wer in Teufels Küche will, sollte rechtzeitig reservieren.

(PA/red)