Grillsaisonstart im Strandcafé

Mit dem Staatsfeiertag am 1. Mai fällt in Wien traditionell der Startschuss für die Grillsaison – sowohl im eigenen Garten als auch in der Gastronomie. Wer sich das Grillen lieber servieren lässt, findet unter anderem im Strandcafé an der Alten Donau eine bekannte Adresse. Seit über 100 Jahren gilt das Lokal als kulinarischer Treffpunkt für Freunde der klassischen Wiener Küche – allen voran für Fans der berühmten Ripperln.

Floßbetrieb wieder geöffnet

Auch heuer eröffnete das Strandcafé seine Floßterrasse – ein weitläufiges Holzfloß aus Lärche mit 264 Sitzplätzen direkt über dem Wasser. Gäste erwartet hier nicht nur ein Blick auf die Wiener Skyline, sondern auch ein kulinarisches Angebot, das in der Stadt seinesgleichen sucht. Mit dem Kommando „Floß ahoi“ wurde die Freiluftsaison feierlich von Strandcafé-Wirt Andranik Yeritsyan und Strandcafé-Urgestein Erich Homolka eingeläutet. „Das Strandcafé ist für viele ein Stück Urlaub im Alltag, ein Ort, an dem Erinnerungen entstehen. Mein Dank gilt allen Gästen, die uns seit Jahren – manche sogar seit Jahrzehnten – die Treue halten“, freut sich Homolka. Zur Eröffnung wurden zahlreiche prominente Gäste, wie Christina Lugner und Friedrich Schiller, geladen.

Kulinarische Klassiker am Wasser

Das Strandcafé ist bekannt für seine Ripperln, die in Kombination mit Bratkartoffeln, Pfefferoni, frischen Zwiebeln und den hauseigenen Saucen „Rot“ und „Weiß“ serviert werden. Seit dem vergangenen Jahr bietet das Lokal mit der „Strandcafé-Stelze“ eine weitere Spezialität: knusprig gegrillte Stelze mit Senf und frisch gerissenem Kren, serviert auf Holzbrettchen. Beide Gerichte werden nach traditioneller Zubereitung über Stunden gegart. Abgerundet wird das kulinarische Erlebnis durch frisch gezapftes Budweiser Budvar oder Grieskirchner Dunkel vom Fass. Das Strandcafé an der Alten Donau ist seit 1921 Teil der Wiener Gastronomieszene. Mit seiner Lage direkt am Wasser, dem Fokus auf klassisch österreichische Küche und dem saisonalen Floßbetrieb zählt es in den Sommermonaten zu den gut besuchten Lokalen der Stadt.

Grillsaison in Österreich

Grillen ist in Österreich weit mehr als nur eine kulinarische Tradition – es ist ein geselliges Ritual, das die Menschen im ganzen Land verbindet. Ob im heimischen Garten, auf dem Balkon oder bei einem gemütlichen Picknick im Park – die Grillsaison beginnt im Frühling und zieht sich bis in den Herbst hinein. In dieser Zeit duftet es landauf, landab nach knusprigen Ripperln, würzigen Steaks und gegrilltem Gemüse. Nicht nur in der Stadt hat das Grillen seinen Platz gefunden, besonders beliebt sind Grillfeste auch in ländlichen Regionen, wo oft ganze Dorfgemeinschaften zusammenkommen, um bei Musik, Bier und regionalen Spezialitäten zu feiern.

(PA/red)