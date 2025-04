Gourmet feiert 50-jähriges Firmenjubiläum

Gourmet blickt im Jahr 2025 auf eine 50-jährige Geschichte zurück. Das Catering- und Gastronomieunternehmen verpflegt mehr als 2.700 Kindergärten und Schulen, rund 3.000 Unternehmen sowie etwa 100 Heime und Krankenhäuser in Österreich. Zudem führt es Gastronomiebetriebe in Wien.

Meilensteine der Unternehmensgeschichte

Nach der Gründung 1975 in St. Pölten begann das Unternehmen mit der Lieferung von Tiefkühlmenüs für Betriebe. Weitere wichtige Entwicklungsschritte waren die Eröffnung des Frischküchenstandorts in der Zdarskystraße in St. Pölten und die Integration anderer namhafter Unternehmen wie Iglo-Mittagstisch im Jahr 1990 und Verkehrsbüro Kulinarik 2008. Mit dem Kauf der SF Franken Catering in Nürnberg 2020 sowie der Traditionsmarke Gerstner im Jahr 2021 und dem Erwerb von SV Österreich 2024 ist Gourmet heute ein international agierender Player im Bereich Catering und Gastronomie. Über die Jahre hinweg hat sich das Unternehmen als Innovationsführer etabliert. Bereits 1997 war es der erste Anbieter der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich, der Bio-zertifizierte Menüs anbot. Der Bio-Anteil in Kindergärten und Schulen liegt mittlerweile bei bis zu 60%. Auch bei der Beschaffung von Lebensmitteln setzt Gourmet auf Nachhaltigkeit und kauft zwei Drittel seiner Zutaten aus Österreich. Im Jahr 2024 erfolgte zudem die Einführung der transparenten CO2-Auszeichnung der Speisen, die den Kunden helfen soll, klimafreundlichere Auswahlmöglichkeiten zu treffen. Gourmet setzt auch auf erneuerbare Energien. Auf den Dächern der Frischküchen in Wien und St. Pölten sind Photovoltaikanlagen installiert, die jährlich mehr als 1,2 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugen.

„Wir machen Gutes besser“

Herbert Fuchs, Geschäftsführer von Gourmet, hebt hervor, dass der Erfolg des Unternehmens nicht nur auf seiner langjährigen Erfahrung basiert, sondern vor allem auf der Unternehmensphilosophie: „Wir machen Gutes besser“. Diese Maxime werde von den über 2.100 Mitarbeitenden täglich in die Praxis umgesetzt, was das Vertrauen der treuen Kundschaft stärke. Die Bedürfnisse der Kunden sollen stets im Mittelpunkt stehen – ein Konzept, das sich über die Jahre hinweg bewährt hat. Fuchs betont außerdem die Rolle des motivierten Teams und der engen Zusammenarbeit mit den Partnern und der österreichischen Vivatis Holding AG, dem Mutterkonzern von Gourmet. Mag. Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender von Vivatis, würdigt Gourmet als Herzstück der Unternehmensgruppe.

(PA/red)