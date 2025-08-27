Goldene Herbsttage im Vila Vita Pannonia

Wenn sich die Weingärten in warme Farben hüllen und sanfter Nebel über den Lacken liegt, entfaltet das Vila Vita Pannonia**** sein volles Potenzial. Nur 80 Kilometer von Wien entfernt, eröffnet das 200 Hektar große Naturresort eine Welt aus Entspannung, Geschmackserlebnissen und aktiver Erholung – eingebettet in die Landschaft des Nationalparks Neusiedler See–Seewinkel.

Kulinarische und musikalische Höhepunkte

Am 5. Oktober lädt das Resort zum Genussfestival rund um die Csarda. Mehr als 30 Aussteller präsentieren regionale Spezialitäten, begleitet von Live-Musik und einem bunten Kinderprogramm. In der offenen Schauküche bereitet das Küchenteam saisonale Köstlichkeiten vor den Augen der Gäste zu.

Nur wenige Wochen später folgt ein weiterer Höhepunkt: Am 25. Oktober sorgen Monti Beton und Johann K. alias Hans Krankl in der Seewinkelhalle für Austropop-Stimmung. Als Vorprogramm tritt Michael Fally auf, kulinarisch begleitet von Buffet, Getränken und Weinen vom Weingut Leo Hillinger.

Erholung, Aktivität und Private Living

Neben Veranstaltungen bietet das Resort vielfältige Möglichkeiten zum Abschalten. Das Saunadorf mit Naturbadeteich, Panorama-Aufgusssauna und Relax-Pool im Freien lädt zum Innehalten ein. Wellnessbehandlungen, Kosmetik und Massagen ergänzen das Angebot. Für Aktive gibt es Radwege, Reitgelände, Tennisplätze, Stand-up-Paddeln am Natursee sowie Minigolf, Bogenschießen und einen Motorikpark.

Exklusive Rückzugsorte sind die Lakeside Residenzen im Vila Vita Pannonia, die mit privatem Badesteg, finnischer Sauna und Sonnenterrasse für Ruhe und Komfort sorgen. Alternativ bieten die Parkside Residenzen Ausblicke auf die Pannonia Hills, moderne Architektur und großzügige Raumaufteilung.

Herbst-Pakete für jede Zielgruppe

Individuelle Packages runden das Angebot ab – von Familien-Specials in den Herbstferien über „Wein & Wellness“-Arrangements bis hin zu Business-Paketen für Meetings im Grünen. So wird der Seewinkel zur Bühne für Genuss, Entspannung und schöne Momente.

Infos: vilavitapannonia.at

(PA/red)