Glampen im Vital Camp Bayerbach

Camper lieben die Natur. Ein paar Tage draußen am Campingplatz, das bedeutet grenzenlose Freiheit und herrliche Unbeschwertheit. Im Herbst, wenn die Sommerhitze vorüber ist und es ruhiger wird, lassen sich im Vital CAMP Bayerbach besonders gerne die Wanderer und Biker nieder. Der blaue Himmel, die bunte Herbstnatur und die milde Sonne – da schlagen Camper-Herzen höher. Die Lage für aktive Genießer ist hervorragend. Hunderte Kilometer Radwege führen durch die Ferienregion Rottal-Inn. Ebenso viele Wanderwege schlängeln sich durch die niederbayerische Hügellandschaft.

Das Vital CAMP Bayerbach ist mehr als ein Campingplatz. Mobilheime, Appartements und Ferienhäuser ergänzen in dem vielfach ausgezeichneten Resort das klassische Campen in Zelt und Van. Exklusive Chalets bieten 100 Prozent Privatsphäre und jeden Wohnluxus. Vital CAMP Bayerbach, das ist Camping auf höchstem Niveau. Nach einem Herbstausflug im Thermalhallenbad abtauchen, bringt echten Hochgenuss. „Hotelfeeling“ verspricht die schöne Saunawelt.

Wellnesslandschaft

Eines vieler Highlights: die Außensauna mit Panoramaverglasung. Es wird ein bewegter Herbst im Vital CAMP Bayerbach. Raus an die frische Luft und mitmachen beim Fit- & Vitalprogramm, das ist die Devise. Die Nutzung der Wellnesslandschaft und das Sportprogrammm sind im Preis für alle Übernachtungsgäste inbegriffen. An einem warmen Herbsttag in den Naturbadesee springen, das erfrischt und lässt den Sommer nochmal hochleben. In den bayerischen Herbstferien dürfen sich kleine Gäste auf ein buntes Kinderprogramm freuen – mit Spielen, Naturerlebnissen und viel Bewegung an der frischen Luft. Währenddessen gönnen sich die Erwachsenen ein bisschen Me-Time.

Ganzjährig geöffnet und mit besten Bewertungen unter Europas Campingplätzen ist das Vital CAMP Bayerbach der ideale Ort für alle, die sich nach einer Auszeit zwischen Natur, Erholung und Komfort sehnen. Der goldene Herbst geht nahtlos in den kuscheligen Winter über.

Infos: www.vitalcamping-bayerbach.de

(PA)