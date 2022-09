Gewista inszeniert Pop-up-Store „BILLA PFLANZILLA“

Bei der Präsentation und Inszenierung des Pop-up-Stores „BILLA PFLANZILLA“ – ein Konzept mit einem rein veganen Sortiment – vertraut BILLA auf die Expertise des österreichischen Out-of-Home-Marktführers Gewista. Der Pop-up-Store entstand auf der Mariahilfer Straße (neben dem Kaufhaus Gerngross) und richtet sich an Veganer und auch an all jene, die an alternativen Ernährungsweisen interessiert sind.

Die eingesetzten Werbeträger sind gezielt auf eine junge, urbane Zielgruppe und die zentrale Lage des Pop-up-Stores ausgerichtet. So ergibt sich ein sehr homogenes Zusammenspiel aus verschiedenen Werbeträgern, sowohl im digitalen Bereich als auch via Out-of-Home von Gewista, wo eine Vielzahl von Werbeträgern eine optimale Inszenierung garantieren. Zum Einsatz kommen neben City Lights und Digital-Out-of-Home-Flächen auch ein Megaboard und diverse gebrandete Busse. Weiters gibt es zwei spezielle Brand Areas in örtlicher Nähe, bei denen die U-Bahn-Stationen Neubaugasse und Zieglergasse ein Rebranding im Stile von BILLA PFLANZILLA erhalten.

„Die Zusammenarbeit mit BILLA bei der Umsetzung ihres rein veganen Pop-up-Stores eignet sich hervorragend, um die Vielfalt der Out-of-Home-Werbemittel zu demonstrieren und ein neues Ernährungskonzept kreativ zu präsentieren. Wir ermöglichen eine große Reichweite und die zahlreichen Touchpoints mit den BILLA-Botschaften sowie den Produkten schaffen eine maximale Awareness“, so Andrea Groh, CSO von Gewista

Pflanzlicher Wegweiser

Der BILLA PFLANZILLA Pop-up-Store bietet Kunden eine Auswahl aus über 2.500 veganen Produkten und eliminiert so die aufwändige Suche nach pflanzlichen Alternativen. Das Konzept trifft genau den Zahn der Zeit: Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 46 Prozent der Österreicher den Konsum tierischer Produkte inklusive Fleisch in den letzten Jahren bewusst reduziert haben. Weiters verzichten laut BILLA Österreich Report in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen bereits 28 Prozent überwiegend auf Fleisch. Genau für diese Zielgruppe gibt es im BILLA PFLANZILLA alles, vom schnellen Mittagessen über Snacks von Habibi & Hawara bis hin zu Lebensmitteln für den Wocheneinkauf.

„Mit BILLA PFLANZILLA ist es uns gelungen, ein einzigartiges Projekt zu realisieren. Wir freuen uns schon sehr auf die ersten Kund:innen und sind davon überzeugt, mit dem neuen Konzept einen wichtigen Bedarf abzudecken und gleichzeitig einen Beitrag zu einer bewussteren, nachhaltigeren Ernährungsweise zu leisten. Darüber hinaus bieten wir innovativen Start-ups und Produzent:innen, die sich veganen Produkten verschrieben haben, eine wertvolle Bühne und freuen uns auf eine Reihe spannender Kooperationen. Gemeinsam können wir das große Potenzial, das plant-based Ernährung in sich trägt, ausschöpfen – davon profitieren nicht nur Kund:innen, sondern auch unsere Umwelt“, so Elke Wilgmann, BILLA Vorständin Consumer.

PA/ Red.