Geschäftsführer Rupp übernimmt Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt

Die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH bekommt einen neuen Eigentümer. Allein-Geschäftsführer Alexandro Rupp wird auch zum Allein-Eigentümer, wie die Vorarlberg Lines am Montag in einer Aussendung bekanntgaben. Zum Kaufpreis wurden auf APA-Anfrage keine Angaben gemacht. „Wir haben uns überlegt, wie es mit der Bodenseeschifffahrt weitergehen soll und sind zum Schluss gekommen, dass wir die Weichen so stellen wollen“, sagte Rupp zu seiner Motivation.

Bisher war die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH im Besitz von Werner Netzer, der sich Ende 2015 alle Anteile an dem Unternehmen gesichert hatte. Netzer war Geschäftsführer der Holding des Tourismusunternehmers Walter Klaus, der Ende 2005 gemeinsam mit der Vorarlberger Illwerke AG um 6,92 Mio. Euro die Bodenseeschifffahrt der ÖBB kaufte. 25,1 Prozent der Anteile gingen an Klaus, der in weiterer Folge die Bodenseeschifffahrt betrieb, 74,9 Prozent an die Illwerke. Ende 2009 übertrug Klaus, der 2012 verstarb, seine Firmenanteile an Netzer. Dieser übernahm Ende 2015 die Anteile der Illwerke. „Um zukünftig notwendige Investitionen in die Flotte zu erleichtern, macht eine Zusammenführung der Anteile und damit eine Strukturbereinigung Sinn“, erklärte damals Illwerke-Vorstand Christof Germann.

Alexandro Rupp gehört der Geschäftsführung der Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH seit 2010 an. Die Flotte der Vorarlberg Lines umfasst sechs Schiffe. Zusammengerechnet bieten sie eine Gesamtkapazität von 3.900 Gästen. MS Austria und MS Vorarlberg bestreiten die Kursschifffahrt, die kleineren Schiffe MS Bregenz, MS Alpenstadt Bludenz und MS Montafon werden überwiegend im Eigen- und Charterverkehr eingesetzt. Das größte Schiff am Bodensee – die „Sonnenkönigin“, die ein Herzensprojekt von Walter Klaus war – deckt den Premium-Bereich ab. In der Sommersaison 2022 wurden 357.204 Gäste an Bord begrüßt. Das bedeutete im Vergleich zum Pandemiejahr 2021 zwar eine Steigerung von 40 Prozent, die Zahlen blieben aber deutlich hinter den Werten von 2018 oder 2019 zurück. In der Sommersaison 2019 waren 474.658 beförderte Gäste gezählt worden, im gesamten Jahr 2018 560.453 Gäste. 2021 belief sich der Umsatz auf 3,6 Mio. Euro (2020: 2,6 Mio., 2019: 5,3 Mio., 2018: 5,4 Mio.), für 2022 wurde noch kein Geschäftsvolumen bekannt gegeben.

APA/Red.