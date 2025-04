Georgische Kulinarik im Hotel Imperial

Vom 24. bis 28. April 2025 lädt das Restaurant Opus im Hotel Imperial zu einer einzigartigen kulinarischen Entdeckungsreise mit georgischer Küche ein. In Zusammenarbeit mit dem Spitzenkoch Tato Zhgenti aus dem Hotel Paragraph Freedom Square in Tbilisi und den Küchenchefs des Hotel Imperial, Andreas Mahl und Nikos Argyriou, wird ein exklusives sieben-Gänge-Menü angeboten.

Wien trifft auf Georgien

Das Menü besteht aus modern interpretierten georgischen Gerichten. Darunter befinden sich ein georgischer Salat, Mini-Khachapuri, Forelle sowie das traditionelle Kalbs-Chakapuli, ergänzt durch eine Dessertvariation der georgischen Nugbari. Das Menü kann auch à la carte bestellt werden und wird auf Wunsch mit einer Auswahl georgischer Weine oder einer internationalen sowie österreichischen Weinbegleitung serviert. Das Restaurant Opus lässt hier österreichische Traditionen mit internationalen Einflüssen verschmelzen. Für diese besondere Veranstaltung wird das Team des Hotel Imperial von Tato Zhgenti unterstützt, der mit seiner modernen Interpretation georgischer Küche für authentische kulinarische Erlebnisse sorgt. Das sieben-Gänge Menü kostet 160 Euro. Mit georgischer Weinbegleitung steigt dieser Preis auf 200 Euro, mit einem Glas Champagner zum Aperitif und einer Auswahl internationaler und österreichischer Weine auf 300 Euro.

Kulinarische Weltreise

Die „Restaurant Opus & Beyond“-Reihe lädt Gäste ein, sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Luxury Collection Hotels & Resorts zu begeben. Die Gäste erwarten dabei exklusive Abende, die die Vielfalt der Luxus-Hotels auf der ganzen Welt präsentiert. Nach dem georgischen Menü wird die Reise im Juni und November 2025 fortgesetzt. Vom 9. bis 23. Juni 2025 kocht Chefkoch Alberto Fol des Hotel Gritti Palace in Venedig im Opus Restaurant. Vom 20. bis 24. November 2025 wird das Hotel Imperial von Chefkoch Felipe Arango aus dem Hotel Alfonso XIII in Sevilla besucht. Im Zuge des Auftakts vom 20. bis 24. Februar wurde bereits französische Küche unter der Leitung von Chefkoch Claudio Semedo Borges aus dem Prince de Galles Hotel in Paris geboten.

(PA/red)