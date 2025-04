Genusstouren im Wienerwald

Am 17. und 31. Mai lädt die Region Wienerwald zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein. Bei den Hop-On Hop-Off Oldtimer-Genusstouren geht es von Lokal zu Lokal – ein Erlebnis, das Genießern nicht nur regionaltypische Köstlichkeiten, sondern auch ausgewählte Weine näherbringt.

Erste Tour am 17. Mai

Die erste kulinarische Reise startet am Samstag, den 17. Mai, um 13 Uhr beim Stift Klosterneuburg. Von dort führt die Tour zu verschiedenen Stationen, an denen Wein, reginonale Küche und die idyllische Landschaft des Wienerwaldes miteinander kombiniert werden. Die Route umfasst die Vinothek im Stift Klosterneuburg, den Hauerhof99 in Kritzendorf, den Waldhof in Gugging und das Berghotel Tulbingerkogel. Die Gäste können sich auf ein Menü mit vier Gängen, begleitet von acht Weinen, freuen. Eine Führung durch den Weinkeller rundet das Genusserlebnis ab.

Touren am 31. Mai

Am Samstag, den 31. Mai, werden die Oldtimer-Genusstouren im Rahmen des Weinfestivals Thermenregion Wienerwald fortgesetzt. Ab 11 Uhr starten die Touren in unterschiedlichen Zeitfenstern vom Bahnhof Baden und führen die Teilnehmer zu vier exklusiven Weingütern. Zu den Stationen gehören die Schwertführerinnen in Sooß, das Weingut Herzog in Bad Vöslau, der Thomas im Johanneshof in Tattendorf sowie das Weingut Hartl in Oberwaltersdorf. Bei jedem Weingut erwartet die Teilnehmer eine kulinarische Köstlichkeit und zwei exklusive Weinkostproben.

Naturerlebnis im Wienerwald

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr wird das Angebot in diesem Jahr um einen weiteren Termin erweitert. Die Touren werden von den Kulinarik-Experten von Genuss & Reisen organisiert und von Wienerwald Tourismus unterstützt. „Das sehr positive Feedback bei der Premiere in der Thermenregion im vergangenen Jahr zeigt, wie sehr durch diese Genussreise das Interesse für die kulinarischen Seiten der Region geweckt wurde. Diese kulinarischen Highlights der Region möchten wir mit unserer Kooperation quasi ‚auf dem Teller servieren‘, und damit gleich zum Kurzurlaub im Wienerwald einladen“, erklärt Thomas Lenger von Genuss & Reisen. „Wein und Kulinarik lassen sich in Niederösterreich schließlich in allen Jahreszeiten erleben“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Mit diesen Genussreisen wird die kulinarische Vielfalt der Region präsentiert und den Gästen wird die Möglichkeit geboten, eine Auszeit inmitten der Natur des Wienerwaldes zu genießen.

(PA/red)