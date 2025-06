Gedeckter Tisch für “amfAR” in Salzburg

Wenn im Hochsommer 2025 die amfAR Gala erstmals in Salzburg über die Bühne geht, wird die barocke Residenz zur Kulisse eines gesellschaftlich wie touristisch hochkarätigen Ereignisses. Kuratiert von LIFE+-Obmann Gery Keszler in Zusammenarbeit mit Kevin Frost, dem langjährigen CEO der US-amerikanischen Stiftung amfAR, setzt das neue Gala-Format internationale Maßstäbe: kunstvoll inszeniert, bewusst ins Festspielumfeld eingebettet – und in jeder Hinsicht auf Spitzenqualität ausgerichtet. Unterstützt wird das Projekt von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Karoline Edtstadler als Ehrenschutzträgerin.

Kulinarik aus Deutschland

Ein besonderer Fokus liegt auf der Gastronomie: Für das exklusive Galadinner zeichnet Dahlmann Catering verantwortlich – ein Name, der im deutschen Spitzeneventbereich für kompromisslose Qualität steht. Kulinarischer Dirigent des Abends ist Jannic Stockhausen, „Creative Culinary Chef“ des Hauses. Der gebürtige Berliner arbeitete zuvor in renommierten Sterneküchen wie dem Haerlin in Hamburg (2 Sterne), dem Aqua in Wolfsburg (3 Sterne) und zuletzt als Küchenchef im Berliner Cordo (1 Stern, 1 grüner Stern).

Stockhausens Stil: klare regionale Produkte, fein interpretiert – mit dramaturgischer Funktion im Menüverlauf. Das mehrgängige Gala-Menü versteht sich nicht nur als Gaumenfreude, sondern als integrierter Bestandteil des Abends. Jeder Gang ist thematisch auf die Inszenierung und das Publikum abgestimmt. „Mit Kulinarik auf Sterneniveau und einem Service, der unsere Gäste immer wieder verzaubert, schaffen wir bleibende Erinnerungen“, so Ulrich Dahlmann.

Wein aus Österreich

Dazu werden österreichische Spitzenweine und Sekte gereicht – unter dem Titel „Best of Austria“. Insgesamt 900 Flaschen stammen von renommierten Winzer:innen wie Bründlmayer, Kracher, Scheiblhofer und der Domäne Wachau. Den Vorgeschmack lieferte ein Presse-Lunch mit Bollinger Special Cuvée – bereitgestellt von Konstantin Wolf, CEO von Kate &Kon.

Kunst, Charity und Bühne

Neben Kulinarik und Gesellschaft steht bei der Gala auch eine szenisch komponierte „Abendgesellschaft“ im Zentrum – inspiriert von Salzburger Festspielgründer Hugo von Hofmannsthal. Musik, Theater, Projektionen und Mozarts Originalinstrumente verweben sich zu einem Gesamtkunstwerk, das Solidarität künstlerisch erlebbar macht.

Ein Höhepunkt: die Charity-Auktion mit Star-Auktionator Simon de Pury – mit spektakulären Lots wie einem von Elie Saab gestalteten MINI Cooper S, Festspielkostümen von Andreas Kronthaler (Vivienne Westwood) und einer Replik der Krönungskutsche Josephs II.

Abgerundet wird der Abend durch die Afterparty im Schloss Leopoldskron – mit DJs, Drinks und einer Hommage an das 60-jährige Jubiläum von „The Sound of Music“.

Für Salzburg soll die amfAR Gala ein neuer Leuchtturm im internationalen Festspielkalender werden – ein spätsommerliches Highlight, bei dem Kunst, Kulinarik und karitatives Engagement auf eindrucksvolle Weise verschmelzen.

