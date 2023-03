Frühlingsboten für den Kaffeegenuss

Kaffeefans des Premium-Kapselsystems Qbo freuen sich ab sofort über neue Aromen und noch mehr Auswahl. Neben fünf unterschiedlichen Espressi und sieben Sorten Caffè runden drei neue Caffè Grande – speziell für die große Tasse – das Kapselsortiment ab.

Auf Entdeckungsreise nach dem Lieblingsaroma

Eine Kombination aus hell geröstetem kenianischem Kaffee mit dunkler gerösteten Kaffeebohnen aus Kolumbien und Brasilien sorgt bei „Kirinyaga Baya“ für ein mildes Geschmacksprofil mit fein-fruchtigen Noten von hellen Trauben. Wer es lieber nussig mag, ist mit „Belo Sul“ genau richtig: Feinste Kaffeebohnen aus dem Süden Brasiliens und Kolumbien ergeben eine ausgewogene Mischung mit süßen Anklängen von kandierten Nüssen – perfekt für eine ausgedehnte Kaffeepause. Durch die Kombination von exzellentem brasilianischem Kaffee und indischem Robusta, einer dunkleren Röstung und feiner Mahlung entsteht bei „Espírito São Paolo“ ein ausdrucksstarker, würziger Caffè Grande mit leichten Anklängen von dunkler Schokolade.

Das erweiterte Qbo-Sortiment ist ab sofort in allen Tchibo Filialen und online unter tchibo.at um € 3,29 für acht Kapseln und € 10,99 für 27 Kapseln erhältlich. Die Qbo Collection gibt es für € 14,99 und ermöglicht es die Vielfalt von Qbo kennenzulernen.

Kaffee wie vom Barista: Qbo Essential

Bei der Qbo Essential von Tchibo steht Kaffee pur, in seiner reinsten Form, an erster Stelle. Die kompakte Maschine überzeugt durch Technikkompetenz, denn der Kaffee wird, wie bei einer Siebträgermaschine, mit bis zu 19 Bar Druck zubereitet. Auf Knopfdruck entsteht perfekter Kaffee mit samtiger Crema.

Nachhaltiger Kaffeekonsum

Die Qbo-Kaffeewürfel begeistern nicht nur mit ihrer material-sparenden Form, sondern vor allem mit Vielfalt und geschmackvollem Aroma. Wer Qbo-Kaffee trinkt, genießt hochwertigen Kaffee aus zertifiziert-nachhaltigem Anbau Afrikas, Südamerikas und Indiens. Darüber hinaus bestehen die recycelbaren Kapseln aus 70% nachwachsenden Rohstoffen gemäß ISCC Massenbilanzansatz. Und nach dem Genuss können Kund*innen die gebrauchten Kaffeekapseln in Recyclingbeuteln sammeln und jeder Tchibo Filiale zurückgeben. Im maßgeschneiderten Recyclingprozess erfolgt die Aufbereitung des Kunststoffs zu Granulat für ein zweites Produktleben. Aus dem Kaffeesatz wird Biogas gewonnen, das laut Universität Innsbruck jährlich mehr als 40.000 Haushalte mit Strom versorgt.

Über Tchibo

Tchibo Österreich mit Sitz in Wien beschäftigt rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist heimischer Röstkaffee-Marktführer. Mit eigenen Filialen, starkem Online-Vertrieb und flächendeckender Präsenz im Handel verfügt das Unternehmen über ein Cross Channel Vertriebssystem, das neben Kaffee der Marken Tchibo, Eduscho, Cafissimo und Qbo wechselnde Non Food Sortimente sowie Dienstleistungen, wie Reisen und Mobilfunk, anbietet. Seit 16 Jahren ist Nachhaltigkeit integrativer Teil der Geschäftstätigkeit, was das Unternehmen durch langfristige Partnerschaften mit Umweltinitiativen zu Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft unterstreicht. 2022 wurde Tchibo unter anderem als „Nachhaltiger Gestalter“ ausgezeichnet. Für seine familienfreundliche Unternehmenskultur erhielt Tchibo 2022 erstmals das staatliche Gütesiegel „berufundfamilie“.

PA/Red.