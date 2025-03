Frühjahrsmessen in Tulln – ein kulinarischer Garten

Vom 27. bis 30. März 2025 ziehen zwei Messen in Tulln an der Donau die Aufmerksamkeit auf sich: die Pool + Garden Tulln und die Kulinar Tulln. Die Pool + Garden Tulln widmet sich den Themen rund um den Garten, von Pools über Whirlpools bis hin zu Gartengestaltung und Outdoor-Möbeln. Parallel dazu bringt die Kulinar Tulln die Vielfalt der Küche und Kulinarik auf die Bühne, mit einer breiten Auswahl an nationalen und internationalen Ausstellern. Besonders im Fokus steht dabei die Präsentation regionaler Spezialitäten aus Niederösterreich, die unter dem Motto „So schmeckt Niederösterreich“ vorgestellt werden.

Kulinarische Vielfalt

Die Kulinar Tulln wird parallel zur Gartenmesse ihre Türen öffnen und mit rund 185 Ausstellern eine breite Palette an kulinarischen Angeboten präsentieren. Der Schwerpunkt liegt auf regionalen Produkten und Spezialitäten aus Niederösterreich, die in verschiedenen Bereichen wie Kochutensilien und Lebensmitteln vorgestellt werden. Besucher haben die Möglichkeit, mehr über die Vielfalt der niederösterreichischen Küche und die Bedeutung von nachhaltigem Konsum zu erfahren.

Street Food aus aller Welt

Street Food bleibt ein großes Thema, mit einer Vielzahl an Food Trucks, die eine breite Palette an Gerichten bieten. So gibt es italienische Spezialitäten wie belegtes Pinsa-Brot von “Andreas Berger” oder gegrillte Schmankerl und Spanferkel von “Die Schweinerei“. Auch lateinamerikanisches Street Food ist vertreten, etwa bei „Empanaditas Las Callejeras“, während „I eat Vienna“ die Wiener Küche in modernen Varianten präsentiert, zum Beispiel Tafelspitz aus der Box.

Ebenfalls beliebt

Ein weiterer Trend sind Trüffel und italienische Delikatessen, die bei „Tartufo Zaccarias“ zu finden sind. Hier werden nicht nur Trüffel, sondern auch Produkte wie Pecorino und Olivenöl angeboten. Für Likörfreunde gibt es bei „Rocker’s Delight“ fruchtige und nussige Liköre, die mit österreichischem Vodka verfeinert werden. Im Bereich Wein trifft Tradition auf Moderne: Das Weingut Hauser – ANNO1555 aus dem Weinviertel bietet Weine, die die Region widerspiegeln, sowie neue Getränkeideen wie Gin-Spritzer und Weinrebenblütenparfum.

(PA/red)