Frischer Wind weht in der Küche

Das Restaurant Boxwood im Herzen des ersten Wiener Gemeindebezirks freut sich, seinen neuen Küchenchef, Joel Mikulan, vorzustellen. Mit seiner reichen Erfahrung im Kochhandwerk hat er bereits in renommierten internationalen Restaurants wie dem durch 2 Michelin Sterne ausgezeichnetem „The Ledbury Nottinghill“ sowie der Do & Co Gruppe gearbeitet und bringt jetzt sein Können in das bereits hoch angesehene Haubenlokal Boxwood.

©Bianca Gadnik ©Bianca Gadnik

Joel Mikulan ist bekannt für seine Leidenschaft für hochwertige Zutaten und seine Fähigkeit, diese in kreativen und unvergesslichen Gerichten zu präsentieren. Aber nicht nur das zubereiten der Speisen, sondern auch das Zerlegen von Schwein und Rind zählen zu seinen Besonderheiten. Besucher des Restaurants können sich auf eine vielfältige Auswahl an internationalen Gerichten freuen, die jeden Gaumen begeistern werden. Darüber hinaus bietet das Boxwood sein besonderes Sharing Menü und jedes Wochenende seinen Sharing Brunch, bei dem Gäste die Möglichkeit haben, mehrere Gerichte zu probieren und die Erfahrung mit Freunden oder Familie zu teilen.

©Bianca Gadnik ©Bianca Gadnik

„Ich freue mich sehr meine kulinarischen Erfahrungen jetzt hier im Boxwood entfalten zu können!“ – Joel Mikulan Küchenchef Restaurant Boxwood

Das Restaurant Boxwood ist bekannt für seine stilvolle Atmosphäre und seine, mit einer Gault&Millau Haube und eine Falstaff Gabel, ausgezeichnete Küche und Service. Mit dem neuen Küchenchef Joel Mikulan wird es Gästen ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis bieten. Ein Besuch im Restaurant Boxwood lohnt sich!

©Bianca Gadnik ©Bianca Gadnik

„Ich freue mich mit Joel einen so international erfahrenen Koch in meinem Team zu haben, der unsere Gäste mit seinen Kreationen begeistern wird!“ – Benjamin Buxbaum Inhaber Restaurant Boxwood