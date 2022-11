Frankfurt: Flughafen regeneriert sich weiter von der Corona-Pandemie

Am Frankfurter Flughafen kuriert sich der Reiseverkehr im Oktober wie gehofft aus und erholt sich Stück für Stück von der Pandemie. Laut dem Flughafenbetreiber Fraport liegt die Zahl der Passagiere in diesem Jahr bei rund 4,9 Millionen Fluggäste. Dies sind dann bereits 45% mehr Fluggäste als letztes Jahr verkündete er am Freitag in Frankfurt.

In den Herbstferien lag das Flugaufkommen bei den Menschen höher als im September, jedoch immer noch 23% weniger Passagiere als im Oktober 2019 vor Corona. Da das Reiseinteresse im Sommer schon sehr hoch war, erwartet Fraport-Chef Stefan Schulte an Deutschlands größtem Airport mit circa 50 Millionen Fluggästen.

Trotz des immer steigenden Interesses am Wegfliegen sinkt die Zahl der Fracht und Luftpost. Im Oktober verbuchte der Flughafen im Cargo-Geschäft immer wieder Rückgänge, wodurch rund 172.500 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen wurden. 12% weniger als im Jahr zuvor.

APA/Red.