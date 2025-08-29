Forsthofgut setzt auf Fitness und Regeneration

Im Naturhotel Forsthofgut in Leogang verbindet sich sportliche Aktivität mit gezielter Erholung. Zwischen dem hauseigenen Wald und den Leoganger Steinbergen gelegen, bietet das Hotel ideale Bedingungen für eine aktive Auszeit – besonders im Herbst, wenn klare Bergluft und goldenes Licht zu Bewegung im Freien einladen.

Innovative Trainingsmöglichkeiten

Seit Juli 2025 erweitert das Forsthofgut sein Fitnessangebot um neueste Technogym-Geräte. Ergänzt wird dies durch ein exklusives Highlight: Ausgewählte Zimmer sind nun mit der Technogym Bench for Dior ausgestattet – ein multifunktionales Fitnessmöbel, das Hanteln, Widerstandsbänder und Knuckle Weights enthält und über 200 Übungen direkt im Zimmer ermöglicht. Eine Yogamatte mit Anleitungen für Übungen liegt ebenfalls in jedem Zimmer bereit.

Individuelles Aktivprogramm

Das Sportangebot des Hotels ist vielseitig und flexibel gestaltet: Neben täglichen Kursen wie Yoga, Pilates, HIIT oder Full-Body Workouts im Aktivraum sonnenGRUSS, können Gäste auch private Personal-Training-Stunden oder geführte Sonnenaufgangswanderungen inklusive Gipfelfrühstück buchen. Für Gastgeber Christoph Schmuck ist der Herbst ein idealer Zeitpunkt, um zur Ruhe zu kommen und sich neu auszurichten.

Ausgewogene Ernährung

Bereits beim Frühstück am hoteleigenen Genussmarkt wird auf gesunde, regionale Ernährung Wert gelegt. Frisch gebackenes Brot, regionale Käse- und Wurstspezialitäten sowie gekennzeichnete Health-Optionen sorgen für einen bewussten Start in den Tag. Auch die ForsthofgutKÜCHE bietet drei Küchenlinien mit leicht verdaulichen, nährstoffreichen Alternativen. In der Botanist Bar runden alkoholfreie Gin-Kreationen oder funktionale Health Drinks mit Ashwagandha das kulinarische Angebot ab.

Regeneration im waldSPA

Im 5.700 m² großen waldSPA finden Erholungssuchende ein umfassendes Angebot: Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine, Ruheräume sowie ein eigener Bereich für Familien. Im neuen waldSPA Health stehen zudem spezialisierte Anwendungen wie Kryotherapie oder IHHT-Training zur Verfügung. Nach sportlicher Aktivität sorgt das Post-Hike-Treatment für gezielte Regeneration.

Basis ganzheitlicher Erholung

Für erholsamen Schlaf sorgen neu gestaltete Familienzimmer und Bergloft Suiten mit abdunkelnden Vorhängen, hochwertiger Bettwäsche und individuell regulierbarer Raumtemperatur. Über die Forsthofgut-App können Gäste ihr persönliches Wunschkissen wählen. Eine Schlafbox mit Seidenmaske, ätherischen Ölen und Kissenspray rundet das Angebot ab.

(PA/red)