FM 1/25 – Das Farewell Heft

Nach rund fünf Jahrzehnten im Print verabschiedet sich FM aus dem Zeitschriftenregal und setzt den Weg in die digitale Zukunft fort. Nach den Abschiedsausgaben von FaktuM im März und ExtraDienst im April markiert diese Ausgabe den letzten gedruckten Auftritt von FM. Alle Titel der MG Mediengruppe bleiben online präsent und erscheinen weiterhin unter ihren etablierten Marken. Die finale Printausgabe von FM ist als E-Paper abrufbar.

Weitere Themen im neuen FM: +++ Alle Highlights aus fünf Medien +++ Die Ranking-Liste der 1000 wichtigsten Gastronomen, Hoteliers & Touristiker +++ Ein Dankeschön an unsere Lieferanten +++ Ihre Chance auf ein Wochenende auf Schloss Drasing +++ uvm.

Editorial I

Fachzeitschriftenlegende Manfred Schuhmayer über Verleger Christian W. Mucha und die Performance des Mucha-Verlages.

Editorial II

„Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“. In einem persönlich gehaltenem Herausgeberbrief blickt Christian W. Mucha auf seine Zeit als Print-Verleger zurück.

Coverstory: Die Zeichen der Zeit

Die Printära des Mucha Verlags und der MG Mediengruppe geht zu Ende. Fünf Jahrzehnte lang waren die Special Interest-Zeitschriften des Verlages die Flaggschiffe ihrer Branche. Begleiteten Trends, prangerten Missstände an. Feierten Triumphe und demaskierten Tiefflieger. Ein Rückblick auf spektakuläre Zeiten. Mit FM, ExtraDienst, FaktuM, Elite und CheckList.

Auszeit mit Aussicht

Vom mediterranen Neubeginn am Gardasee bis zur Entschleunigung am See: Diese Beiträge von Ekaterina Mucha machen Lust auf den nächsten Urlaub. Die besten Adressen für Ihren nächsten Trip.

Die Hoffnungs-Träger

Inmitten von schlechten Wirtschaftsdaten sorgt er für ein Aufatmen: der Tourismus. Er boomt, so die Zahlen. Doch hinter der strahlenden Fassade gibt es etliche Baustellen. Wer diese professionell bewältigte und wer sich schwer tat, zeigt das FM-Ranking des Österreichischen Tourismus.

Smarte Begleitung

Geschäftsreisen sind wieder in die betriebliche Normalität zurückgekehrt. Sparen ist trotzdem angesagt. Für mehr Effizienz wird jetzt die KI ausgepackt. Das Hilfsmittel bringt jedoch eine durchaus mögliche und unangenehme Nebenwirkung mit sich: Als Einfallstor für Cyber-Kriminelle.

Persönliche Begegnung

Roboter, Online-Check-In, KI: Die Digitalisierung der Hotelbranche nimmt massiv Fahrt auf. Der menschliche Faktor sollte dabei nicht unterschätzt werden.

Von Mekka bis Mariazell

Pilgerströme können Milliarden in die Tourismus-Kassen spülen. Besonders Mekka weiß von der Hadsch zu profitieren Doch nicht alle religiösen Orte nutzen ihr Potential aus.

Unsere Lieblings-Lieferanten

Die MG Mediengruppe möchte sich bei all jenen bedanken, ohne die sie hunderte Zeitschriften in den letzten Jahrzehnten nicht so erfolgreich auf den Markt gebracht hätte. Hier geht’s zur Story.

