„Fluss & Genuss“ mit Sternekoch

Bereits 2024 fand die Gourmet- Kreuzfahrt „Genuss & Fluss“ der AMADEUS Flusskreuzfahrten statt. Nach dem Erfolg des Events soll dieses nun vom 01. bis 03. November 2025 in die zweite Runde gehen. Der elegante Neubau der AMADEUS Nova soll hierbei mehr Platz, mehr Luxus und ein unverwechselbares 5-Sterne-Gefühl liefern.

Köstliches Programm

Der Auftakt findet im Panorama-Restaurant des Schiffs statt, wo ein Team von AMADEUS-Sterneköchen die Gäste begrüßt und mit einem mehrgängigen Dinner bekocht. Am nächsten Abend, nach einer Erkundungstour mit Weinverkostung in der Kaiserstadt Koblenz, steht der abschließende Gala-Abend mit TV- und Sternekoch Andreas Herrmann an. Das hier aufgetischte 4-Gänge-Menü steht im Mittelpunkt der Flusskreuzfahrt. Weinexperte Guido Gottwald stellt die Getränkebegleitung zur Verfügung.

Herrmanns „Best Of”

Der TV und Sternekoch, Entertainer, Hotelier und Buchautor serviert mit seinem Gourmetwelten-Dinner das Beste aus vier Restaurants. Besonders freut er sich darauf, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Herrmann unterstreicht, dass seine Gerichte zu der Schiffsreise passen: „Gerade mein abwechslungsreiches Menü passt wunderbar auf den Fluss – denn dort gibt es ja auch jeden Tag etwas Neues zu sehen.“

Gourmet-Vollpension

Der Reisepreis beginnt bei 759 Euro. Inbegriffen ist die Gourmet-Vollpension mit mehrgängigen Mittag- und Abendessen sowie Softgetränken, Fassbier und Weinen aus diversen Weinregionen Europas. Auch ein Begrüßungscocktail und Mineralwasser auf der Kabine sowie WLAN-Nutzung und eine Reise-Rücktrittsversicherung sind inklusive. Buchbar sind Suiten auf dem Mozart-Deck mit begehbarem Balkon sowie Außenkabinen auf dem Mozart- und Strauss-Deck mit absenkbarer Panorama-Fensterfront. „Genuss & Fluss“ startet in Frankfurt und führt über den Main auf den Rhein Richtung Koblenz. Nach Österreich schafft es diese Flussreise noch nicht, allerdings finden auch hier AMADEUS Flusskreuzfahrten auf der Donau statt. In Zukunft vielleicht auch mit TV-Koch.

