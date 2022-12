Flughafen Wien: Neues Hotelprojekt

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat entsteht ein Hotel mit 510 Zimmern. Baustart für das „Vienna House Easy“ der Wyndham Hotels & Resorts ist im Herbst nächsten Jahres, die Eröffnung ist für Frühjahr 2025 geplant. Das Objekt wird dann das größte Hotel auf dem Airport sein. Die Kapazität am Standort erhöht sich auf mehr als 1.400 Zimmer.

Errichtet wird das „Vienna House Easy“ von der Wiener MAMMA Group an der B9 in Richtung Schwechat, direkt neben dem VIP & General Aviation Terminal des Flughafen Wien. Das Konzept kombiniert laut Aussendung „Budget mit Lifestyle“, geboten werden soll „ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Konstruiert wird das Objekt in Holz-Hybrid-Bauweise. Integriert ist eine autonome, CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung mit Niedrigtemperatur und Flächenkonditionierung. Ein Teil des Strombedarfs soll durch Sonnen- und Windenergie am Standort gedeckt werden. „Diese Investition mit erfahrenen Partnern ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für die dynamisch wachsende AirportCity. Die Reiselust steigt wieder und damit auch der Bedarf an Hotelbetten am Flughafen“, betonte Airport-Vorstand Günther Ofner.

