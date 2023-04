Flughafen Venedig plant Investitionen von 2 Mrd. Euro

Der Flughafen von Venedig will in den kommenden Jahren wachsen und 2 Mrd. Euro in den Ausbau investieren. Bis 2037 soll der „Marco-Polo„-Flughafen einer erwarteten Passagierzahl von 20,8 Millionen jährlich gerecht werden können, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens mit. Ohne die geplanten Arbeiten würde der Flughafen im Jahr 2026 mit 12,5 Mio. Passagieren an seine Grenzen stoßen, hieß es.

Von den geplanten Investitionen sollen 380 Mio. Euro für Maßnahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit ausgegeben werden, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens mit. Sie übernimmt 85 Prozent der Investitionen. Der Flughafen soll um etwa 100.000 Quadratmeter erweitert werden, die zu den derzeitigen 90.000 Quadratmetern hinzukommen werden. SAVE betreibt neben dem Airport „Marco Polo“ auch die Flughäfen von Verona, Brescia und Treviso.

Luca Zaia, Präsident der Region Venetien, betonte, dass Venedig und sein Festland zu den vitalsten Gebieten Europas im touristischen Bereich gehören. Die Region Venetien habe 2022 66 Mio. Übernachtungen und 18 Mio. Ankünfte gemeldet. Venetien zählt 4.000 Hotels. Der Ausbau des Flughafens sei für das Wachstum des touristischen Angebots der Region von entscheidender Bedeutung, meinte Zaia.

APA/Red.