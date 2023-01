Flughafen Innsbruck erlebte 2022 Aufschwung

Der Flughafen Innsbruck hat im Jahr 2022 wieder einen Aufschwung erlebt. Dennoch lag man mit 721.412 beförderten Passagieren um noch 37 Prozent weit hinter der Bilanz des Rekordjahres 2019 (1,14 Mio. Passagiere). Der zweitgrößte Bundesländerflughafen wird das Jahr 2022 voraussichtlich mit einem positiven Betriebsergebnis abschließen können, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die Buchungen für den Sommer seien bereits „voll angelaufen“.

Noch lag man mit den Bewegungen im Linien- und Charterverkehr auf einem Niveau vergleichbar mit dem Ende der 1980er-Jahre. Ein Vergleich zeigt den pandemiebedingten Rückgang der Flugbewegungen besonders deutlich: Im Vorjahr waren um 475 Prozent mehr Passagiere unterwegs als 2021.

Der wichtigste Markt war 2022 nach wie vor Großbritannien, schließlich reiste jeder vierte Fluggast von einem Londoner Flughafen an. Im Winter waren erneut die Niederlande und Skandinavien stark vertreten – gemeinsam mit Großbritannien machten sie mit über 460.000 Passagieren über 60 Prozent des Jahrespassieraufkommens aus. Im Sommer wiederum nutzten 30.000 Einheimische die Gelegenheit, vorwiegend in den Süden zu fliegen. Die Airlines mit den meisten Passagieren waren im Vorjahr erstmals Transavia und Easyjet.

Flughafendirektor Marco Pernetta merkte indes an, dass es in den ersten vier Monaten keine Verbindung nach Frankfurt gegeben habe, seit Mai werde die Strecke wieder dreimal täglich angeboten. „In Zukunft soll das Angebot dann sogar auf bis zu vier Flüge pro Tag aufgestockt werden“, kündigte er an. Pernetta lobte auch die Verbindung Innsbruck-Paris, die seit Dezember am Flugplan steht. Vorerst sind bis Ende März zwei Verbindungen pro Woche eingeplant, die Verhandlungen über eine Neuauflage im Winter 2023/2024 und eine Fortsetzung im Sommer 2024 würden bereits laufen.

Für den Sommer zeigte sich der Flughafen optimistisch. Griechenland, Italien und Spanien liegen den Angaben zufolge im Trend. Zudem werde es heuer einen Direktflug auf die Insel Korsika geben.

APA/Red.