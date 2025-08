Flexibles Urlaubskonzept im alpinen Raum

Die Natur zeigt sich bunt und kraftvoll, die Berge laden ein zum Unterwegssein – oder einfach zum Durchatmen. In dieser Umgebung bietet das Bergparadies Apartment & Studio Hotel den idealen Ausgangspunkt für alle, die entspannte Tage in Gastein genießen wollen. Modern, komfortabel und in bester Lage verbindet es persönliche Freiheit mit alpinem Stil – ganz gleich, ob beim Wandern, Radfahren oder beim entspannten Blick von der eigenen Terrasse.

Moderne Apartments in Toplage – von Studio bis Penthouse

Ob charmantes Studio für zwei oder großzügiges Penthouse mit privater Dachterrasse für bis zu zehn Personen – jede Unterkunft verbindet alpinen Komfort mit herrlicher Aussicht. Ein helles, freundliches Wohnambiente, bequeme Betten und zahlreiche Annehmlichkeiten bieten großen Komfort. Die hochwertigen Möbel stammen aus der hauseigenen Tischlerei.

Direkt vor der Tür – der alpine Sommer inklusive Alpentherme

Gemütliche Almwanderung mit Picknick, anspruchsvolle Gipfeltour oder eine Radtour durch das idyllische Tal – im Sommer entfaltet sich das Gasteinertal in seiner vollen Pracht. Die warme Sonne, das frische Hochgebirgsklima und eindrucksvolle Ausblicke machen jede Tour zum unvergesslichen Erlebnis. Die Nähe zur Bergbahn eröffnet direkte Wege ins Abenteuer: Wanderrouten, Almwege und spektakuläre Mountainbike-Strecken starten fast vor der Haustür.

Wer nach einem aktiven Tag Entspannung sucht, findet sie in der Alpentherme Bad Hofgastein – der tägliche Eintritt ist für Gäste des Bergparadies inklusive. Auch die Gasteiner Thermal-Badeseen werden zur wahren Wohltat: Gefüllt mit heilendem Thermalwasser laden sie zum entspannten Baden unter freiem Himmel ein. Ein besonderes Highlight wartet in der Alpentherme: das einzigartige Swim-in-Meerwasser-Aquarium, in dem Badegäste zwischen exotischen Meeresbewohnern entspannen – eine einmalige Symbiose aus Alpen und Ozean.

Regional genießen, flexibel bleiben

Sommerliche Genussmomente beginnen schon beim Frühstück mit frischen Produkten vom hauseigenen Bio-Bauernhof. Regionale Schmankerl stehen rund um die Uhr am Automaten bereit – perfekt für den kleinen Hunger zwischendurch. Und die neue „Bergparadies-Kulinarik“ bietet ein zusätzliches Genusserlebnis: Ein köstliches 4-Gänge-Menü in Buffetform mit ausgewählten Getränken kann optional dazu gebucht werden – ideal, um einen erlebnisreichen Sommertag kulinarisch ausklingen zu lassen.

Alles für einen schönen Urlaub

Im Bergparadies wird Service großgeschrieben: Ein kostenloser Privatparkplatz, Balkone und Terrassen mit Bergblick, ein versperrter Fahrradkeller, gratis WLAN sowie die Gastein Card mit zahlreichen Vergünstigungen sorgen für sorglose Urlaubstage. Wanderstöcke und Rucksäcke stehen kostenfrei zur Verfügung – ideal für perfekt vorbereitete Sommertouren. Die Rezeption ist täglich besetzt und steht für persönliche Betreuung zur Verfügung.

(PA)