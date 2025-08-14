Figoletta bringt Italien in die Wiener Innenstadt

Zwischen venezianischem Flair und Wiener Tradition: Mit der „Figoletta“ präsentiert die Figlmüller Group ein neues Pop-up-Konzept, das Pizza und mediterrane Küche in die Innenstadt holt.

Mischung aus zwei Pizza-Welten

Die neue Pizzeria will gängige Stilfragen hinter sich lassen. Statt „römisch“ oder „neapolitanisch“ setzt Küchenchef Luca Miliffi auf einen leichten, fluffigen Rand kombiniert mit dezent knusprigem Boden. Das Mehl stammt von einem Produzenten aus Italien, der alle Schritte vom Anbau bis zum Mahlen selbst kontrolliert. Der Teig ruht bis zu vier Tage, bevor er im Ofen von Morello Forni gebacken wird.

Neben Pizza stehen auch Gebackenes wie „Figolinos“ – kleine, in Schnitzelpanier frittierte Mini-Pizzen – und „Cotoletta alla Milanese“ auf der Karte. Antipasti, Pasta und Desserts runden das Angebot ab.

Pop-up mit venezianischer Inspiration

Für die Innenraumgestaltung zeichnete das Wiener Büro Derenko verantwortlich. In nur sechs Wochen entstand ein Pop-up, das kräftige Farben, leichte Stoffe und verspielte Details einsetzt. Weiße Vorhänge durchziehen den Raum und sollen laut Derenko-Geschäftsführer Bernhard Hiehs „das Vergangene schützen und das Kommende andeuten“.

Im Außenbereich der Rotenturmstraße können Gäste den Tag mit Negroni- oder Spritz-Variationen ausklingen lassen.

Öffnungszeiten: Täglich 11.30 bis 23.00 Uhr (Küche bis 22.00 Uhr)

Weitere Infos: figoletta.at

(PA/red)