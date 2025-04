Figlmüller eröffnet Café am Dom

Am 8. Mai 2025 öffnet das Café am Dom seine Türen am Stephansplatz 11 in Wien. Mitten im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt, erweitert das Café das Portfolio der Figlmüller Group, die für ihre kulinarischen Institutionen bekannt ist.​

Tradition trifft auf Innovation

Die Figlmüller Group, gegründet 1905 von Johann Figlmüller, ist ein bedeutender Akteur in der Wiener Gastronomieszene. Heute wird sie in vierter Generation von Hans jun. und Thomas Figlmüller geleitet. Das Unternehmen ist bekannt für seine Wiener Küche, insbesondere das übergroße Schnitzel, das internationale Bekanntheit erlangte. Mit dem Café am Dom, dem achten Betrieb der Figlmüller Group, setzt das Unternehmen auf ein modernes Konzept, das klassische Wiener Kaffeehauskultur mit innovativen Elementen verbinden soll. Das Café bietet ein Frühstücksangebot bis 11:30 Uhr sowie eine Hauptspeisenkarte ab 12:00 Uhr. Die Küche bleibt täglich bis 22:00 Uhr geöffnet, während das Café bis 23:00 Uhr für seine Gäste da ist. Das Lokal bietet eine Auswahl an österreichischen und internationalen Spezialitäten sowie alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken.

Eröffnung am 8. Mai

Die offizielle Eröffnung des Café am Dom findet am 8. Mai 2025 statt. Im Rahmen eines exklusiven Abends werden geladene Gäste in den neuen Räumlichkeiten begrüßt, wo sie ein sorgfältig zusammengestelltes kulinarisches Programm mit Spezialitäten aus der Küche der Figlmüller Group erwartet. Die Veranstaltung soll nicht nur die Vielfalt des neuen gastronomischen Angebots präsentieren, sondern auch den besonderen Stellenwert des Standorts hervorheben. Ein symbolträchtiger Moment der Eröffnung wird die feierliche Segnung des Lokals durch Dompfarrer Toni Faber sein – eine Geste, die die enge Nachbarschaft und kulturelle Verwurzelung mit dem Stephansdom betonen soll. Ergänzt wird der Abend durch eine exklusive Führung durch den historischen Südturm des Doms, die den Gästen einen besonderen Blick über die Wiener Innenstadt ermöglicht. Die Verbindung von Genuss, Geschichte und Spiritualität soll diesen Auftakt zu einem besonderen Ereignis machen, das die Positionierung des Café am Dom als neuen Treffpunkt im Herzen Wiens unterstreichen möchte.

(PA/red)