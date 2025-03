Figlmüller erfindet den Wiener Schnitzel Krapfen

Mit einer überraschenden Faschingsaktion sorgt „Brioche & Brösel“, das jüngste Konzept der Figlmüller Group, für kulinarische Aufmerksamkeit. Am 4. März 2025, pünktlich zum Faschingsdienstag, steht eine ganz besondere Kreation auf der Speisekarte: der Wiener Schnitzel Krapfen – eine ungewöhnliche Kombination aus knusprigem Schnitzel, Preiselbeeren und fluffigen Krapfenhälften. Die Aktion gilt nur heute und solange der Vorrat reicht.

Wiener Tradition trifft Faschingsgenuss

Wien ist für seine traditionelle Küche bekannt – aber auch für Innovationen, die Altbewährtes neu interpretieren. Genau diesem Ansatz folgt „Brioche & Brösel“, das sich seit seiner Eröffnung als Hotspot für Wiener Burger-Kreationen etabliert hat. Neben Klassikern wie dem Figlmüller-Schnitzel-Burger, dem Kalbsbutterschnitzel-Burger oder dem Tafelspitz-Burger bringt das Team um Hans und Thomas Figlmüller nun mit dem Wiener Schnitzel Krapfen eine süß-herzhafte Überraschung auf den Tisch.

„Brioche & Brösel steht für die perfekte Verbindung aus Wiener Tradition und innovativem Genuss. Mit unseren neuen Burger-Kreationen bringen wir echte Klassiker in eine moderne, überraschende Form“, erklären die Brüder Figlmüller.

Nur für einen Tag

Der Wiener Schnitzel Krapfen ist zum Preis von 7,90 Euro erhältlich und vereint zwei beliebte österreichische Spezialitäten in einem ungewöhnlichen Format. Das Konzept spielt bewusst mit Kontrasten: Die Süße des Krapfens trifft auf die Würze des panierten Schnitzels, ergänzt durch die fruchtige Note der Preiselbeeren. Ein Experiment, das nicht ganz neu ist (siehe Krapfen-Burger) – aber genau das macht den Reiz dieser Aktion aus. Figlmüller setzt mit dieser Aktion ein kreatives Zeichen und beweist, dass Tradition, Innovation und Best Practice in der Wiener Gastronomie wunderbar harmonieren können.

(PA/red)