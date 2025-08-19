Festivalzeit in der Seevilla am Wolfgangsee

Direkt am Seeufer gelegen, verbindet die Seevilla Wolfgangsee großzügige Zimmer und Suiten mit einem modernen Wellnessbereich. Der beheizte Infinity-Pool, Panorama-Saunen und ein Kamin-Ruheraum schaffen Raum für Ruhe. Massagen mit Blick auf den Wolfgangsee oder private Terrassen unterstreichen die Ausrichtung auf individuelle Erholung.

Auch kulinarisch setzt das Hotel Akzente: Im Restaurant Ledererhaus werden saisonale Gerichte serviert, die regionale Zutaten elegant in Szene setzen. Im Herbst lockt der „Wilde Oktober“ (1.10.–2.11.) mit Kreationen aus heimischem Wild, am 24. Oktober folgt das Federwild Festival mit Degustationsmenüs, Weinen lokaler Winzer und Musikbegleitung. Wer alleine reist, profitiert zudem vom „Single Special“ zwischen 12. September und 25. Oktober mit 35 % Preisvorteil.

Inspiration vor der Hoteltür

Die Lage der Seevilla macht Ausflüge unkompliziert: In wenigen Minuten erreichen Gäste St. Wolfgang mit dem spätgotischen Pacher-Altar oder die Schafbergbahn auf 1.783 Meter. Nur 20 Minuten entfernt bietet Bad Ischl neben der Kaiservilla auch moderne Ausstellungen sowie originelle Kulturformate – vom Museumsradio bis zu den Schlagermusik-Abenden von Pirins „Plattenkiste“ auf Ausflugsschiffen. Hallstatt und der Dachstein-Krippenstein mit Eishöhlen und Aussichtsplattform sind in rund 40 Minuten erreichbar.

So wird die Seevilla Wolfgangsee zum idealen Ausgangspunkt, um Kultur, Kulinarik und Wellness zu verbinden – ein Ort, an dem der Herbst seine ganze Vielfalt entfaltet.

