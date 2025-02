Feichtinger übernimmt Geschäftsführung bei Kejob

Simone Feichtinger ist die neue Geschäftsführerin von Kejob, dem Personalnetzwerk für Promotion-, Gastro- und Eventpersonal. Die gebürtige Oberösterreicherin, die bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen tätig ist, tritt die Nachfolge an und wird die erfolgreiche Entwicklung der Plattform weiter vorantreiben.

10-jähriges Jubiläum

Kejob ist seit 2015 auf die Vermittlung handverlesener Mitarbeiter für Projekte in ganz Österreich spezialisiert. Das Netzwerk verfügt über mehr als 1.500 flexible und top-geschulte Kräfte. Die neue Geschäftsführerin will den Fokus in den kommenden Monaten auf den Ausbau des Teams und die Weiterentwicklung des Portfolios legen.

„KEJOB steht für blitzschnelle Vermittlung von qualifiziertem Personal, das durch einen strengen Auswahlprozess geht. So garantieren wir unseren Kund:innen zuverlässige und bedürfnisgerechte Unterstützung“, erklärt Feichtinger.

Simone Feichtinger am Ruder

Zum 10-jährigen Jubiläum präsentiert sich Kejob auch mit einer neuen Website, die eine schnelle und unkomplizierte Buchung ermöglicht. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 3.450 erfolgreiche Einsätze vermittelt, darunter Großprojekte wie der Eurovision Songcontest 2015 in Wien oder der Vienna City Marathon.

