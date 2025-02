Exklusive Einblicke in den Kitzhof Kitzbühel

Kitzbühel ist eine der bekanntesten Tourismusdestinationen Europas. Die Tiroler Alpenstadt verbindet luxuriösen Lifestyle mit authentischer Bergkultur und ist berühmt für ihre hochkarätigen Events, darunter das legendäre Hahnenkammrennen. Wer Kitzbühel besucht, findet hier nicht nur ein Eldorado für Wintersportler, sondern auch erstklassige Hotellerie. Eines der renommiertesten Häuser ist der Kitzhof Mountain Design Resort – ein Hotel, das Moderne mit alpinem Charme verbindet und unter der Leitung von Johannes Mitterer steht.

Hotellerie-Profi goes Kitzbühel

Johannes Mitterer kann auf eine eindrucksvolle Karriere in der Luxushotellerie zurückblicken. Der gebürtige Österreicher absolvierte seine Ausbildung an der Tourismusschule in Villach und sammelte internationale Erfahrung in einigen der renommiertesten Häuser der Welt. Nach Stationen in der französischen Schweiz und drei Jahren im Hotel Plaza Athénée in New York kehrte er nach Europa zurück und war maßgeblich an der Entwicklung des Mandarin Oriental München (damals Hotel Rafael) beteiligt.

2003 übernahm Mitterer die Geschäftsführung der legendären Tenne Kitzbühel, bevor er vor knapp zehn Jahren als General Manager in den Kitzhof wechselte. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Gespür für Gastfreundschaft hat er das Hotel zu einem der gefragtesten Häuser der Region gemacht.

Ein Hotel mit Charakter

Der Kitzhof ist mehr als nur eine exklusive Unterkunft – er verkörpert die Seele Kitzbühels. Mitterer betont, dass neben erstklassiger Infrastruktur vor allem das Team den Erfolg eines Hotels ausmacht:

„Ein starkes, engagiertes Team mit einer klaren Dienstleistungsphilosophie ist der Schlüssel. Wenn Mitarbeiter sich wohlfühlen und mit Leidenschaft arbeiten, spüren das die Gäste sofort.“

Das Hotel ist zudem mit dem „Great Place to Work“-Zertifikat ausgezeichnet – ein Beweis für die professionelle Mitarbeiterkultur und den hohen Stellenwert, den Mitterer dem Wohl seines Teams einräumt.

Das ganze Interview in FM

Wie gestaltet sich der Alltag eines Hoteldirektors in einer der prominentesten Wintersportdestinationen Europas? Welche Herausforderungen und Visionen hat Mitterer für den Kitzhof? Und wie geht man in Kitzbühel mit den internationalen VIP-Gästen um?

Das vollständige Interview mit exklusiven Einblicken in die Welt der Luxushotellerie lesen Sie in unserer kommenden Ausgabe!

(red)