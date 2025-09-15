Excellence Cruises erweitert kulinarisches Angebot

Zwei renommierte Köche prägen das gastronomische Angebot auf den Schiffen der Schweizer Reederei Excellence neu: Moses Ceylan und Antonio Colaianni haben jeweils ein exklusives Menü für die Excellence-Flotte entwickelt. Damit erweitert das Unternehmen sein kulinarisches Profil um zwei individuell gestaltete Fine-Dining-Erlebnisse.

Kooperation mit Spitzenköchen

Seit mehreren Jahren arbeitet Excellence Cruises mit bekannten Küchenchefs zusammen, unter anderem im Rahmen des jährlich stattfindenden Excellence Gourmetfestivals. Nun gehen zwei neue Signature-Menüs an Bord: eines von Moses Ceylan, das sich an der orientalischen Levante-Küche orientiert, und eines von Antonio Colaianni, das Elemente der traditionellen italienischen Küche aufgreift. Die Menüs werden exklusiv auf den Schiffen Excellence Empress (Restaurant Wernis) und Excellence Countess (Restaurant Rive) serviert.

Levante-Aromen auf dem Fluss

Der deutsch-türkische Küchenchef Moses Ceylan war unter anderem im St. Galler „Einstein“ gemeinsam mit Sebastian Zier tätig – das Restaurant wurde mit zwei Michelin-Sternen und 18 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet. Ceylans Menü für Excellence basiert auf der Levante-Küche und kombiniert klassische Mezze mit modernen Interpretationen orientalischer Aromen. Ziel sei eine geschmackliche Verbindung von Orient und Okzident, heißt es von Seiten der Reederei.

Klassiker der Cucina Italiana

Antonio Colaianni, geboren in Bern mit familiären Wurzeln in Apulien, gilt in der Schweiz als Spezialist für italienische Küche. Gault Millau lobt insbesondere seine Pastagerichte sowie die Neuinterpretationen bekannter Klassiker wie Bouillabaisse oder Vitello tonnato. Für Excellence hat er ein Menü konzipiert, das zentrale Elemente seiner kulinarischen Handschrift vereint.

Nachhaltigkeit und Kulinarik

Excellence Cruises ist Teil der Twerenbold Reisen Gruppe mit Sitz in Baden (AG) und betreibt derzeit zehn Flussschiffe in Europa. Das Unternehmen betont seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und wurde mehrfach mit dem Green Award sowie dem Myclimate-Award ausgezeichnet. Neben Umweltzielen setzt die Reederei auch im Bereich Kulinarik auf Qualität und Individualität.

