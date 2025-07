Erweitertes Angebot im Alpenrose – Familux Resort

Was bereits hervorragend war, wird nun weiterentwickelt: Nach einem umfangreichen Umbau öffnete das Alpenrose – Familux Resort in Lermoos am 23. Mai 2025 wieder seine Türen und setzt erneut Maßstäbe für einen außergewöhnlichen Familienurlaub. Umgeben von der majestätischen Kulisse der Tiroler Berge, bietet das mehrfach ausgezeichnete Familienresort künftig noch mehr Komfort, Erlebnisse und Erholung für Groß und Klein. Modernisierte Räumlichkeiten, liebevoll gestaltete Spiel- und Wellnessbereiche sowie ein rundum durchdachter Service machen die Alpenrose zum idealen Urlaubsziel für Familien, die Luxus und gemeinsame Erlebnisse suchen.

Geborgenheit und Eleganz vereint – die neuen Pure Suiten

Ankommen, durchatmen und vom ersten Moment entspannen – die neuen Pure Suiten vereinen stilvolle Exklusivität mit wohltuender Geborgenheit. Mit viel Liebe zum Detail werden die Suiten in traumhafte Rückzugsorte verwandelt. Natürliche Materialien, warme Farben und sanftes Licht kreieren eine Atmosphäre der Harmonie, die zum Genießen einlädt. Ein besonderes Highlight sind die extra großen Familienbetten (270×200 cm) und die neuen Kuschelecken, die gemütliche Stunden und erholsame Nächte garantieren. Ob beim Aufwachen mit Blick auf die majestätischen Berge oder beim Einschlafen nach einem erlebnisreichen Tag – hier wird jeder Moment zu einer Auszeit vom Alltag. Moderne Klimaanlagen sorgen zudem stets für das perfekte Raumklima.

Erweitertes Wellnessangebot für Jung und Alt

Eine Welt des Loslassens, der Entspannung und verwöhnender Behandlungen – das neue Feel Good Spa ist eine Oase der Ruhe, die Körper und Seele in Einklang bringt. Die Reise in absolute Tiefenentspannung startet bereits in der stilvollen Lobby. In den zehn Behandlungsräumen entfalten sich professionelle Massagen und luxuriöse Beauty-Treatments. Auch die Kleinsten erleben unvergessliche Entspannung: Das liebevoll gestaltete Baby Spa umsorgt mit sanftem Floating und beruhigenden Massagen, die zu den ersten zarten Wellnessmomenten einladen.

Das Nail Spa verwöhnt Beauty-Liebhaber mit exklusiven Handbehandlungen, und die großzügige Saunalandschaft sorgt mit neuen Highlights wie der Kräutersauna mit alpinen Düften, der Lehmsauna, der Gletschersauna und dem Dampfbad mit Salznebel für Entspannung. Wer eine erfrischende Abkühlung sucht, findet im Schnee- und Eisraum eine prickelnde Erfahrung für Körper und Sinne. Hier wird Wellness zu einem Wohlfühl-Erlebnis für die ganze Familie.

Kulinarische Genüsse mit Panoramablick

Die neu designte Bar bietet die perfekte Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und in entspannter Atmosphäre den atemberaubenden Blick auf die Tiroler Bergwelt zu genießen. Während die gemütlichen Loungebereiche die Gäste zum Plaudern und Entspannen willkommen heißen, sorgt ein ganz besonderes Highlight für strahlende Kinderaugen: die zentral platzierte Softeismaschine – immer griffbereit für eine kleine Nascherei.

Die neue Adults Lounge ist eine stilvolle Rückzugsoase für Erwachsene, in der duftende Kaffeespezialitäten, feine Mehlspeisen und herzhafte Jausen wahren Genuss versprechen – ob ein entspannter Nachmittag mit Gipfelblick oder ein geselliger Abend in gemütlicher Atmosphäre.

Abwechslungsreiches Freizeitprogramm für die ganze Familie

Familux ist die erste und einzige Premium-Hotelgruppe weltweit, die sich exklusiv auf Familien mit Kindern spezialisiert. Das Alpenrose – Familux Resort beeindruckt mit einer Vielzahl exklusiver Highlights. Eine großzügige Wasserwelt, ein spektakulärer Kinder-Schwimmbereich, ein Baby- und Kinderclub, ein Virtual Reality-Room und ein Video-Soccer-Raum sorgen für jede Menge Abwechslung. Komfortable Familiensuiten, ein modernes Fitnesscenter und weitläufige In- und Outdoor-Spielbereiche garantieren, dass hier Eltern und Kinder unbeschwerte Urlaubstage verbringen.

Kinder und Teenies können sich auf ein Programm mit viel Action freuen, betreut von 25 erfahrenen Kids Coaches, die sich täglich mit Freude um die kleinen Gäste kümmern. Bereits ab dem 7. Lebenstag werden Babys liebevoll umsorgt, sodass Eltern ihre Auszeit im Adults-only-Spa genießen können – mit exklusiven Treatments für erholsame Momente zu zweit.

(PA)