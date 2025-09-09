Erste „Le Burger Lounge“ zieht in die SCS ein

Das Wiener Familienunternehmen Le Burger baut sein bestehendes Lokal in der Shopping City Süd (SCS) aus. Neben dem bisherigen 600 Quadratmeter großen Stammlokal entsteht auf zusätzlichen 150 Quadratmetern die „Le Burger Lounge“. Die neue Lounge bietet Platz für 78 Gäste und verfügt über einen eigenen Eingang.

Wiener Kaffeehauskultur und modernes Lounge-Konzept

Mit der „Le Burger Lounge“ möchte das Unternehmen die traditionelle Wiener Kaffeehauskultur in einem modernen Multiplex-Umfeld neu interpretieren. Das neue Konzept soll nicht nur zusätzlichen Raum schaffen, sondern auch eine Wohlfühloase bieten, in der Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre und zeitgemäßes Lifestyle-Dining miteinander verschmelzen. Die Eröffnung der Lounge ist für Donnerstag, den 25. September 2025, um 11:11 Uhr geplant. Zur Feier erhalten die ersten 111 Gäste Gutscheine im Wert von 15 Euro.

Neue Angebote

Die Speisekarte der Le Burger Lounge ergänzt das bestehende Angebot um genussbetonte Snacks und innovative Gerichte. Neu sind unter anderem „Shake-Salads“ wie der „Summerset“ mit Weißkraut, Erdnüssen, geräuchertem Tofu und Mango, die stilecht in einem Cocktailshaker zubereitet werden. Außerdem gibt es süße Tartes und Törtchen in verschiedenen Varianten sowie eine breite Auswahl an Kaffee- und Tee-Spezialitäten, darunter auch aromatisierte Kaffees wie Caramel, Schokolade und Popcorn. Ergänzt wird das Angebot durch alkoholfreie und alkoholische Getränke sowie die bekannten handgemachten Burger von Le Burger.

Multifunktionaler Bereich

Ein besonderer Fokus liegt auf einem separaten multifunktionalen Raum, der sich für größere Gruppen, Firmenfeiern oder Präsentationen eignet. Ausgestattet mit Soundsystem, Leinwand, Projektor und Streaming-Optionen, kann der Bereich flexibel für private oder geschäftliche Anlässe genutzt werden. Dr. Thomas Tauber, Gründer von Le Burger, und sein Sohn Lukas betonen, dass die „Le Burger Lounge“ eine eigenständige Identität neben dem Stammlokal erhält und nur der erste Schritt einer geplanten Expansionsstrategie ist. Das Lounge-Konzept soll künftig eine zentrale Rolle bei weiteren Standorteröffnungen spielen.

Vorbereitung auf Eröffnung

Der Ausbau des neuen Bereichs befindet sich laut COO Daniel Chuchlik im Endspurt. Bodenfliesen und Elektroinstallationen sind fast abgeschlossen, der Tischler arbeitet am Podestaufbau und bald wird die Lüftungsanlage in Betrieb genommen. Anschließend beginnt das Teamtraining, um das Personal auf das neue Angebot vorzubereiten.

(PA/red)