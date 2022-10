Ein Fest der Geschmäcker auf höchstem Niveau

Vom 01.10. bis zum 08.10.2022 fand bereits zum 14. Mal die Genussschauspielwoche im Alpenhof statt. Im Rahmen dieser verwöhnte 3-Hauben-Koch und Küchenchef Maximilian Stock seine Gäste mit Geschmackskompositionen. Servicechef Daniel Poms sorgte für gehobenen Service und feines Ambiente im Restaurant.

An fünf Abenden hat 3-Hauben-Koch Stock gemeinsam mit den Gastköchen alle Register gezogen. Gestartet wurde die Woche mit einer exklusiven Küchenparty mit heimischen Genusspartnern aus dem Zillertal und darüber hinaus. Peter Fankhauser, 3-Hauben-Koch des Restaurants GuatzEssen, hat am zweiten Abend gemeinsam mit Stock unter dem Motto „Echt ehrlich – echt gut – echt regional – 6 Hauben-Genuss aus dem Zillertal“ ein Menü mit dem Besten aus der Region kreiert. Begleitet wurde der Abend mit regionalen Getränken von Zillertal Bier.

Mitte der Woche ging es dann heiß zur Sache: Grillweltmeister Adi Bittermann bereitete ein Menü für die Alpenhof-Gäste zu. Zusätzlich kamen die Anwesenden in den Genuss eines exklusiven Grillkurses, bei dem Adi Bittermann die Besonderheiten de Grillens präsentierte.

Am Donnerstag tischte 3-Hauben-Koch Stock ein Menü auf. Die Winzer Jacqueline Klein aus Andau im Nordburgenland und Alois Gollenz aus Tieschen im steirischen Vulkanland begleiteten den Gaumenschmaus mit ihren Weinkreationen. Den Abschluss machte am letzten Tag ein Champagner-Tasting-Menü.

Das ****S Hotel Alpenhof in Hintertux in Tirol ist ein familiengeführtes Traditionshotel direkt am Hintertuxer Gletscher und mitten in der atemberaubenden Naturumgebung gelegen. Neben der familiären Atmosphäre, der herzlichen Gastfreundschaft und dem besonderen Service-Angebot, bietet der Alpenhof Hauben gekrönten Genuss-Kulinarik, den 2.800 m2 großen VITALIS SPA-Bereich, einen idyllischen Alpengarten, komfortable Zimmer & Suiten und nicht zuletzt den beeindruckenden Ausblick in die Bergwelt des Tuxertals.

PA/ Red.