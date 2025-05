Ein Fest aus Textil, Tradition und Gefühl

Das war wohl eines der besten Feste, die ich in den letzten Jahren miterleben durfte: 100 Jahre Vossen – ein österreichischer Traditionsbetrieb, der sich in der schwierigen Textilbranche in einem volatilen Markt behaupten konnte – hatte eine Veranstaltung ausgerichtet, die ihresgleichen suchte. Rund 250 Gäste, Kunden, Lieferanten, Prominente, Politiker, regionale Mitstreiter feierten mit den Vossen-Geschäftsführern Michael Unger und Marco Talasz in einer der ältesten Produktionsstätten in der Region. Ein großer Saal – früher mit einer Zwischendecke ausgestattet –, in dem bei liebevollster Dekoration gefeiert und an vier Stationen getafelt wurde.

Neben den launigen Festansprachen der beiden Gastgeber und einer wunderbaren Moderation von Markenbotschafterin Silvia Schneider, die in einem selbstentworfenen Frotteekleid antanzte, wartete auf die Gäste eine fantastische Modenschau mit allerlei Frottier-Delikatessen. Und man mochte meinen, dass Frotthiery Mugler den Abend geprägt hat, so elegant kamen die daher. Dass schon jemand anderer auf die Idee gekommen ist, das flauschige Material modisch zu verwenden, erntete ein Grinsen der Geschäftsführung. “Genau an einer eigenen Kollektion arbeiten wir dieser Tage.”

Unter den Ehrengästen fanden sich Arabella Kiesbauer, Alfons Haider, Nordische Kombinierer-Legende Felix Gottwald, das Ehepaar Bettina Weninger-Assinger und Achim Weninger und ein blendend gelaunter Toni Polster mit seiner Birgit. Sie alle wurden in mühevoller, monatelanger Vorbereitungsarbeit großzügig untergebracht, mit Shuttles zur Veranstaltung geführt und waren – wie FM vor Ort mitbekam – restlos begeistert von diesem Fest.

Doch das Beste kommt zum Schluss: ob denn die 250 Mitarbeiter auch dabei sein durften? Nun, rund 20 konnten direkt am Abend dem Ereignis folgen. Und – so Michael Unger und Marco Talasz : „Wir wiederholen das Fest in seiner vollen Gänze für alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.“

Wer so viel Herz für sein Team hat, der wird die nächsten 100 Jahre Erfolg haben. Das steht bei so viel Empathie zu erwarten…

CEMU