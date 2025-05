Ein Dankeschön an unsere Lieblings-Lieferanten

Es ist der richtige Zeitpunkt und der beste Platz, sich bei all jenen zu bedanken, ohne die wir hunderte Zeitschriften in den letzten Jahrzehnten nicht so erfolgreich auf den Markt gebracht hätten. Die uns begleitet, unterstützt und erfreut haben – mit ihrer Treue, ihrer Partnerschaft, hervorragenden, fairen Angeboten zu marktgerechten Preisen und außergewöhnlichen Dienstleistungen und Produkten. Die hier angeführten Unternehmen können wir mit reinem Herzen weiterempfehlen, weil wir sie ewig und einen Tag auf Herz und Nieren getestet und immer wieder beauftragt haben.

Wer kennt das nicht: Du suchst einen Lieferanten – und schneidest dich bei einem nach dem anderen, bis du endlich den richtigen, den einzig passenden gefunden hast, mit dem stetiges und kontinuierliches Zusammenarbeiten sich wahrhaftig lohnt. Für beide Seiten.

Allen voran darf ich der Druckerei Berger Dank sagen. Jahrzehntelang haben die jeden Termin eingehalten – bei Top-Qualität, mit einer hervorragenden Endkontrolle. In Zeiten, wo viele Verlagsunternehmen auf windige Drucker irgendwo auf der Welt zurückgreifen, nur weil die beim Preis dumpen, halten wir es für wichtig, einem österreichischen Lieferanten sein Vertrauen zu geben. Das mag vielleicht um ein Eckerl mehr kosten – dafür sind Austro-Arbeitsplätze gesichert. Und die Qualität spielt sich auch auf einem ganz anderen Niveau ab als bei irgendeinem Partner, der weit vom Schuss ist, länger produziert, später anliefert und keine Qualitätskontrolle wie Berger hat.

Apropos „transportiert“: Die Spedition Lang kann für alle Fälle bestens empfohlen werden – faire Preise, ein super Betreuungsteam. Und ihre Lieferung kommt unbeschadet und pünktlich von A nach B. Und damit sie das tut, braucht man gute Reifensätze. Die beziehen wir seit Jahrzehnten von point-S Endel & Auer in Wien.

Dann gibt es entscheidende Lieferanten, die man äußerst sorgfältig auswählen muss. In unserem Fall zum Beispiel den Steuerberater. Dr. Walter Kristen und sein Unternehmen sind verlässlich, akkurat, immer auf dem neuesten rechtlichen Stand und haben uns vor juristischen Schäden – auch bei ungezählten Steuerprüfungen – dank ihrer sorgfältigen Beratung bewahrt.

Wenn’s allerdings haarig wird, dann braucht man gute Anwälte. Da greifen wir bevorzugt auf Mag. Martin Machold zurück. In Medienangelegenheiten vertritt uns seit Jahrzehnten die „Legende“ Dr. Georg Zanger. Und in allen Immobilien- und Mietrechtsangelegenheiten sind Sie bei Mag. Christian Weimann in besten Händen. Und wenn etwas notariell zu regeln ist, dann können wir Mag. Clemens Fritsch bestens empfehlen.

Tja, und wenn was passiert, dann braucht man auch eine gute Versicherung. Wir setzen auf die Niederösterreichische Versicherung – mit allem, was wir haben. Und das hat mehrere gute Gründe: Sie heißen Schadensregulierung, Schnelligkeit und faire Behandlung von uns als Kunde. Was man bekanntlich nicht von jeder Versicherung behaupten kann. Alles, was mit Kunst und Wertvollem zusammenhängt, läuft bei uns über die Tectus-Versicherung.

Viele Traditionsunternehmen stehen seit Jahren an unserer Seite. Die Buchbinderei Brosche zählt ebenso dazu wie Doneiser Design, weil er alles, was wir an Firmenschildern, In- und Outdoor-Signs und Dekos brauchen, für uns produziert – schnell, hochqualitativ und professionell, zu einem Top-Preis.

Unseren gesamten Internet-Auftritt hat die Firma Limesoda (Philipp Pfaller) konzipiert, gestaltet und so konfiguriert, dass wir damit beste Google-Platzierungen erzielen. Für die schnellen und etwas einfacheren Webpages zählen wir auf den wieselschnellen Mario Gaupmann – 1, 2, 3 und Ihre Page ist online.

Womit wir bei den fahrbaren Untersätzen wären: Dutzende Fahrzeuge haben wir bei MVC Motors bezogen – wo Ekaterina und ich schlussendlich auch Markenbotschafter für deren Fiat 500 Elektro geworden sind. Auch ein geländegängiges Fahrzeug, das immens viel Spaß macht, können wir empfehlen. Der österreichische Lieferant Auto Leeb sitzt in Wolfsberg und hat eine breite Range von Utility Vehikeln im Angebot.

Alle Fuhrpark-Reparaturen führt die Firma KFZ Hipp GmbH für uns durch. Zu denen gibt es eigentlich nur einen Satz zu sagen: Sie finden die Ursache des Schadens – ganz gleich bei welchem Modell – und beheben das unverzüglich. Zu einem absolut fairen Preis.

Damit wir bei unseren gastronomischen Partnern angelangt wären. Einige darf ich hier in alphabetischer Reihenfolge anführen – und jeder von denen verdient Ihren Besuch:

Sie sind die am höchsten dekorierten Hotels, mit denen wir kooperieren – gäbe es viele. Allen voran der Hotel Kitzhof Mountain Design Resort in Kitzbühel, dessen Direktor Johannes Mitterer selbst zur Legende geworden ist. Sehr am Herzen liegen uns auch das Hotel Sacher Wien, das The Ritz-Carlton, Vienna, die Holleis Hotels in Zell am See und das Hotel Aenea in Reifnitz. Um nur einige zu nennen. Gerne Stammgäste sind wir auch im Hotel Imperial Wien – nur schade, dass die kein Coca-Cola mehr haben

Unsere besten Reisen haben wir in den letzten Jahrzehnten mit Kneissl Touristik unternommen – Studienreisen mit hervorragenden Reiseführern. Freilich muss man sich, wenn man über Länder wie China, Burma oder Vietnam wahrhaftig Bescheid wissen will, von der „Luxusverlockung“ lösen. Dafür lernt man Land und Leute kennen und bekommt von sensationell informierten Reiseführern wahrhaftige Einblicke vor Ort.

Für den Gourmet möchten wir detto ein paar Unternehmen hervorheben: Pöhl am Naschmarkt (sein Schinken ist absolut Weltklasse), die Weine von Dolle und den Kaviar von Grüll . Man leistet sich ja sonst nichts Gutes. Und das letztgenannte Unternehmen hat – und davor kann man nur den Hut lüften – sich mit der Störzucht so professionell auseinandergesetzt, dass da kein Unterschied mehr zu russischem Kaviar zu erkennen wäre.

Die feinsten Produkte freilich gibt es bei unserer Top-Handelsadresse: dem legendären Meinl am Graben . Produkte könnten wir Ihnen hunderte nennen. Doch eines sticht ganz besonders heraus: Das ist der Maria Theresia Rum von Vienna Spirits . Ein echtes Gedicht.

Wenn’s um Preziosen, Uhren und Juwelen geht, dann wollen wir an dieser Stelle nur drei Namen nennen: Allen voran das Wiener Dorotheum . Dem „Pfandl“ kann man immer vertrauen – das liegt an deren exzellenten Sachverständigen und der Expertise, die man für seine Wertgegenstände dort erhält.

Unser zweiter Favorit ist das Auktionshaus Amadeus – denn dort wird schnell und fair ge- und verhandelt. Juwelier Chyba in 1190 Wien ist einer von der aussterbenden Spezies von Juwelieren, die sich auch um Ihre wertvolle oder antike Uhr kümmern und sie wieder perfekt zum Laufen bringen.​

CEMU