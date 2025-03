Ehebündnis im Hotel “Zum Goldenen Hirschen”

Seit über 400 Jahren ist der „Goldene Hirsch“ beliebter Treffpunkt in der belebten Seestadt Gmunden. Inhaber Christoph Parzer führt das Haus nun seit einem Jahr als Top-Gourmetadresse. Gastgeber Christoph Parzer bekommt im Hotel Zum Goldenen Hirschen Verstärkung. Nach der einjährigen sehr erfolgreichen Führung als Inhaber und Küchenchef holt er seine Frau, Ulrike Parzer, in das Gmundner Boutiquehotel. Seit März leiten sie das Traditionshaus nun gemeinsam.

Christoph und Ulrike Parzer

Mit seiner Frau Ulrike als Gastgeberin an seiner Seite, bekommt Christoph Parzer eine tatkräftige Unterstützung im Management des Hotel- und Gastronomiebetriebes. Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium an der WU Wien mit Spezialisierung in den Bereichen Werbewissenschaft, Marktforschung sowie Versicherungswirtschaft und Risikomanagement bringt die studierte Betriebswirtin nun ihre praktische Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Marketing und Sales ein. Parzer war im Bankensektor und zuletzt in der Immobilienbranche tätig. „Mit ihrer Kompetenz und ihrem herzlichen Wesen ist meine Frau nicht nur ein Gewinn für mich und unser Hirschen-Team, sondern auch für unsere Gäste, die wir künftig gemeinsam in unserem Haus in Gmunden willkommen heißen,“ so der Gastronom.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe an der Seite meines Mannes. In mittelständischen Betrieben des Gastronomie- und Hotelsektors hat sich die Bündelung familiärer Stärken meistens als sehr erfolgreich erwiesen“, so die künftige Gastgeberin. Erst vor zwei Jahren wurde das Traditionshaus mit 700jähriger Geschichte in ein feines Boutiquehotel verwandelt.

Hauben-Küche am Traunsee

Parzer bietet als 2-Haubenkoch mit dem Restaurant AURUM ein gehobenes Pendant zur klassischen Hirschenstube. Beide Restaurants werden auch im Michelin-Guide genannt.

(PA/red)