Dubai schreibt MICHELIN-Geschichte

Mit dem Trèsind Studio hat erstmals ein indisches Restaurant weltweit die Höchstwertung im MICHELIN Guide erhalten. Gleichzeitig sorgt der schwedische Spitzenkoch Björn Frantzén für einen historischen Rekord: Er hält nun für drei unterschiedliche Restaurants jeweils drei MICHELIN-Sterne – ein Novum in der Geschichte des Guides.

Insgesamt umfasst die Ausgabe 2025 des MICHELIN Guide Dubai nun 119 Restaurants, was einem Zuwachs von über 70 % gegenüber der Erstausgabe 2022 entspricht. Die Auswahl deckt 35 internationale Küchen ab und unterstreicht Dubais rasanten Aufstieg zur kulinarischen Weltstadt.

Zwei neue Drei-Sterne-Restaurants

Neben dem Trèsind Studio von Chef Himanshu Saini, das sich innerhalb von nur drei Jahren von einem auf drei Sterne hocharbeitete, wurde auch FZN by Björn Frantzén neu in die Topkategorie aufgenommen. Damit führt Frantzén nun drei Drei-Sterne-Restaurants gleichzeitig – in Stockholm, Singapur und Dubai.

In der aktuellen Bewertung 2025 finden sich zudem:

3 Restaurants mit zwei Sternen

14 Restaurants mit einem Stern, darunter zwei Neuzugänge

3 Restaurants mit einem Green Star für Nachhaltigkeit

22 Bib-Gourmand-Adressen, darunter fünf neue

Die Auszeichnung ist auch ein Symbol für Dubais wachsende Bedeutung als Reiseziel für Feinschmecker. Laut Dubai Gastronomy Industry Report 2024 liegt die Stadt inzwischen weltweit auf Platz 2 hinter Paris. Von Januar bis April 2025 verzeichnete Dubai über 7,15 Millionen internationale Übernachtungsgäste – ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auszeichnungen & Highlights:

Young Chef Award: Abhiraj Khatwani (Manāo)

Sommelier Award: Shiv Menon (Boca)

Service Award: Al Khayma Heritage Restaurant

Opening of the Year: Ronin

Der Erfolg des MICHELIN Guide Dubai 2025 unterstreicht nicht nur Dubais kulinarischen Aufstieg, sondern auch den Anspruch, als internationale Gourmet-Destination Maßstäbe zu setzen. „So wie drei MICHELIN-Sterne für ein Restaurant stehen, das eine Reise wert ist, gilt das zunehmend auch für Dubai als Destination“, betont Issam Kazim, CEO von Visit Dubai. Für Himanshu Saini, Küchenchef des mit drei Sternen ausgezeichneten Trèsind Studio, ist die Auszeichnung „ein Beweis für die unermüdliche Leidenschaft unseres Teams – und dafür, dass indische Küche mehr sein kann als Nostalgie: nämlich progressiv, erzählerisch und auf höchstem Niveau ausgezeichnet.“

(PA/red)