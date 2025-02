Dubai glänzt mit riesigem Hotelangebot

Dubai hat 2024 einen neuen Rekord aufgestellt: 18,72 Millionen internationale Übernachtungsgäste strömten in die Metropole – ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein entscheidender Erfolgsfaktor für diesen Boom ist das kontinuierlich wachsende Angebot an Hotels und die Vielfalt der Gastronomieszene.

Spitzenhotels prägen Dubais Skyline

Mit über 154.000 Zimmern in 832 Hotels hat Dubai seinen Bestand weiter ausgebaut und übertrifft damit andere globale Städte wie New York und Bangkok. Besonders auffällig ist die Vielzahl an neuen Luxusprojekten, die 2024 eröffnet wurden:

One&Only One Za’abeel – ein architektonisches Meisterwerk mit spektakulärem Ausblick.

– ein architektonisches Meisterwerk mit spektakulärem Ausblick. SIRO One Za’abeel – ein Lifestyle-Hotel für Fitness- und Gesundheitsbewusste.

– ein Lifestyle-Hotel für Fitness- und Gesundheitsbewusste. The Lana Dorchester Collection – eleganter Stil trifft auf höchsten Komfort.

Für 2025 sind weitere hochkarätige Eröffnungen geplant, darunter das Jumeirah Marsa Al Arab und das Mandarin Oriental Downtown, die das Premium-Angebot in der Stadt noch weiter ausbauen sollen. Die starke Nachfrage bestätigt den Erfolg: Mit einer Belegungsrate von 78,2 Prozent und über 43 Millionen Übernachtungen konnte Dubai 2024 neue Höchstwerte erzielen. Die durchschnittliche Tagesrate (ADR) von 538 AED zeigt, dass Dubai attraktive Preise bietet, die sich trotz hohem Standard im internationalen Vergleich behaupten können.

Kulinarik auf hohem Niveau

Dubais Gastronomieszene ist ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen. Von Street-Food-Spots bis hin zu Fine-Dining-Erlebnissen bietet die Stadt alles, was der Magen begehrt. Der Michelin Guide Dubai präsentierte 2024 eine Auswahl von 106 Restaurants, darunter 19 neue Einträge.

Vier Restaurants wurden mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

wurden mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. 15 Restaurants erhielten einen Michelin-Stern, drei einen Grünen Stern für Nachhaltigkeit.

Das Trèsind Studio wurde auf Platz 13 der World’s 50 Best Restaurants gewählt, das Orfali Bros Bistro schaffte es auf Platz 64 der erweiterten Liste. In der regionalen Rangliste Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants belegten Restaurants aus Dubai die ersten drei Plätze.

Projekte wie das J1 Beach stehen für neue Food & Beverage Konzepte. Die Verbindung von Strandkultur und gehobener Gastronomie stellen eine willkommene Bereicherung des Angebots dar.

(PA/red)