DO&CO verdoppelte nach drei Quartalen Umsatz

Das Cateringunternehmen DO&CO hat nach der coronabedingten Flaute in allen Geschäftsbereichen von einer erhöhten Nachfrage profitiert und den Umsatz in den ersten drei Quartalen 2022/2023 mehr als verdoppelt. Auch das Ergebnis stieg kräftig. Der Verfall der türkischen Lira sorgte bei dem Unternehmen, das auch an der Istanbuler Börse notiert, aber für negative Effekte auf den Konzernumsatz in Höhe von rund 186 Mio. Euro, teilte DO&CO am Freitag mit.

Nach Steuern erzielte der Caterer in den ersten drei Quartalen 22/23 einen Gewinn von 26,72 Mio. Euro, nach 17,34 Mio. Euro im Vergleichszeitraum davor. Der Umsatz hat sich auf 1,039 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich deutlich von 37,45 auf 65,45 Mio. Euro. Die Zahl der Beschäftigten auf Vollzeitbasis stieg um mehr als ein Drittel auf 11.284, geht aus dem Quartalsbericht hervor.

„Sämtliche Divisionen von DO&CO sehen sich nach wie vor einer andauernd starken Nachfrage gegenüber“, heißt es im Ausblick. Im Airline Catering sei grundsätzlich mit einer Zunahme der Nachfrage im Luftverkehr zu rechnen. Das Unternehmen erwartet zusätzliches Geschäft, nicht nur durch den Gewinn von Neukunden, sondern auch durch eine Erhöhung der Destinationen und Frequenzen von bestehenden Kunden.

Der Geschäftsbereich „International Event Catering“ erfreue sich hoher internationaler Nachfrage, insbesondere im Premiumsegment, so das Unternehmen. Erstmals seit der Coronapandemie war DO&CO bei Wintersportveranstaltungen wie dem Hahnenkammrennen in Kitzbühel, dem Nachtslalom in Schladming oder dem Skispringen in Bischofshofen wieder aktiv. Ende Februar bzw. Anfang März startet die neue Formel 1-Saison. Die Rückkehr des Tourismus sorge für eine gute Auslastung der Restaurants, Cafes und Hotels von DO&CO.

