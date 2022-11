Die Übernahme von Gorillas durch Getir

Nun ist es fast schon fix. Getir, der türkische Lieferdienst, will den Konzern Gorillas kaufen und vermarkten. Der einstige Rivale Getir und Gorillas sollen schon mitten in der Verhandlung sein. Der Kaufvertrag wird mit Ende dieser Woche voraussichtlich unterschrieben. Gorillas soll Schätzungen zufolge eine Finanzierung von 40 bis 50 Millionen zur Überbrückung erhalten. Dem Kauf steht somit nicht mehr viel im Wege.

Kagan Sümer, der Konzernchef von Getir wird vermutlich die Leitung übernehmen. Hinnehmen müssen sie wahrscheinlich eine enorme Abwertung. Laut vorliegenden Zahlen wird das Unternehmen nur noch halb so viel bewertet. Mit nur 6,75 Milliarden Euro liegt dieser Rahmen weit unter dem Durchschnitt des eigentlichen Verdienstes des Konzerns. Zu einem Statement sind beide Parteien momentan entweder nicht zu erreichen oder einfach nicht bereit.

Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichten die diversen Lebensmittel-Lieferanten in der Corona bedingten Pandemie. Allein Gorillas erziele in den ersten Monaten einen enormen Boom. Sie erreichten den sogenannten Einhorn-Status, was so viel heißt, dass ein Start-up mit mehr als einer Milliarde bewertet wird. Innerhalb der verschiedenen Lieferdienste wie Jokr und Flink herrscht ein gewaltiger Geltungsdrang und ein heftiger Verdrängungswettbewerb. Immer weiter steigende Preise und hohe Personalkosten bereiten den firmen Sorgen. Die Folge dieser Sorgen waren viele Stellenstreichungen beim Konzern Gorillas vor ein paar Monaten.

Ein weiterer Schritt des Unternehmens war dann die Verkleinerung des Konzerns, weswegen sie sich aus vielen Ländern zurückzogen. Laut Experten wird es in naher Zukunft zu mehreren Zusammenschlüssen oder Übernahmen von Unternehmen in dieser Branche geben. Im Mittelpunkt kann angeblich nur ein oder zwei Lieferdienste stehen, wenn diese auf ein längerfristig wachsendes Geschäft hoffen.

APA/Red.